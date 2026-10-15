Rafael Guarderas, ex Universitario, se rinde ante Alianza Lima en la Liga 1: "Es el mejor"

Uno de los futbolistas peruanos que es recordado por su paso en Universitario de Deportes es Rafael Guarderas, quien actualmente se encuentra en Atlético Grau de Piura, club que enfrentará a Alianza Lima este fin de semana por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

En ese sentido, al mediocampista nacional le preguntaron por los blanquiazules y, pese a su pasado con camiseta crema, no dudó en asegurar que se trata del mejor equipo del Perú. Esto en base a su rendimiento a lo largo de la temporada.

"Si no es el mejor por el Acumulado, Alianza es uno de los mejores del año. Nosotros queremos la victoria, pero si no se puede, al menos queremos sumar", indicó Rafael Guarderas en diálogo con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez.

Rafael Guarderas cuando jugaba en la 'U'.

Recordemos que el enfrentamiento de este sábado 17 de octubre será vital para ambos clubes. Alianza Lima quiere alcanzar la punta del Torneo Clausura para ilusionarse con la Liga 1 2026, mientras que Atlético Grau buscará meterse entre los primeros lugares del campeonato nacional.

Alianza Lima vs. Atlético Grau: horario y dónde ver

El partido del fútbol peruano iniciará a las 8.30 p. m. de Lima, Perú. Además, la transmisión estará disponible a través de L1 MAX en DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio nacional, y también podrás ver el encuentro totalmente online por DGO y Movistar Play.