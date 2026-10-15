Alianza Lima toma drástica decisión con Piero Cari: Esto es lo último que se sabe

Piero Cari tuvo una excelente participación en los Juegos ODESUR con la selección peruana, donde además fue capitán del equipo. Sin embargo, el presente del volante en Alianza Lima es muy diferente, pues en el Torneo Apertura solo disputó cuatro encuentros, mientras que en este Clausura no ha sumado minuto alguno bajo la dirección de Pablo Guede. En este sentido, se conoció la drástica decisión que tomaron los blanquiazules con Cari para la presente campaña.

Alianza Lima toma drástica decisión con Piero Cari

Según explicó la periodista Fernanda Huapaya, Pablo Guede no estaría considerando al habilidoso futbolista de 19 años para el primer equipo debido a que el sistema de juego ya está interiorizado por los habituales titulares y suplentes.

"Yo tengo entendido que tiene complicado jugar en Alianza Lima. No está borrado pero sí complicado entrar en la planificación de un equipo que lo tiene como relojito", dio a conocer mediante su canal de YouTube.

Asimismo, la comunicadora explicó que la situación de Cari es diferente a la de Kevin Quevedo, quien permaneció separado del plantel durante un breve periodo, a diferencia de Piero, que lleva más tiempo alejado del equipo blanquiazul.

"Con Kevin Quevedo fue distinto porque, dentro de todo, estuvo entrenando con el equipo y el tiempo que no estuvo fue corto. Creo que Piero Cari no va a jugar más este año 2026, porque considero que es difícil meterse a un equipo que ya juega a memoria", complementó.

Piero Cari fue el capitán de la selección peruana sub 20

¿Hasta cuándo es el contrato de Piero Cari con Alianza Lima?

Piero Cari tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que su futuro en el elenco blanquiazul podría verse para la siguiente temporada.