¿Eryc Castillo dejará Alianza Lima para jugar en la Liga MX? Lo último sobre su futuro

Uno de los jugadores más importantes en las filas de Alianza Lima en esta temporada ha sido Eryc Castillo. El ecuatoriano ha encontrado su mejor nivel bajo el mando de Pablo Guede, por lo que no es de extrañar que haya despertado el interés de varios elencos del exterior e incluso se conoció que puede dejar Matute para poner rumbo a la Liga MX. Te contamos qué tan real es esta opción.

¿Eryc Castillo dejará Alianza Lima para jugar en la Liga MX?

La ‘Culebra’ se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes de Alianza Lima esta temporada y, cerca del cierre del Torneo Clausura, trascendió que un club mexicano está interesado en incorporarlo. Sin embargo, el periodista Mauricio Loret de Mola reveló nuevos detalles sobre el futuro del futbolista ecuatoriano.

El comunicador contó que conversó con el representante y personas cercanas a Eryc Castillo, quienes confirmaron que existe interés por el atacante, aunque todavía no se ha presentado ninguna oferta formal, como se venía rumoreando.

Eryc Castillo es el máximo goleador de Alianza Lima este 2026.

“Parece que Eryc Castillo tiene algún tipo de pretendiente. Hablé con el agente y gente cercana a la 'Culebra' y me dicen que no hay nada formal, pero seguramente sí existe un interés. Son consultas que se dan mayormente en este mes, pidiendo condiciones. Se habló de México y ahora volvió a surgir. No he preguntado en Alianza, pero en el círculo del futbolista me dicen: 'intereses existen, pero cuando haya algo formal se hará saber'”, sostuvo.

Asimismo, Mauricio Loret de Mola llevó tranquilidad a los hinchas blanquiazules al señalar que, según el entorno del ecuatoriano, cualquier oferta formal será comunicada al club.

Del mismo modo, cabe señalar que la postura desde la institución victoriana sigue siendo la misma: no evaluar ofertas hasta el final de la temporada. De esta manera, Eryc Castillo seguirá concentrado en seguir destacando en la recta final del Torneo Clausura.

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima esta temporada

Eryc Castillo se ha consolidado como un indiscutible dentro del esquema de Pablo Guede. La ‘Culebra’ ha disputado 27 partidos en toda la temporada y ha logrado anotar 17 goles, cifra que lo coloca como el máximo goleador de Alianza Lima. Además, el ecuatoriano ha aportado con cinco asistencias.