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Alejandro Duarte recibe dura noticia de Alianza Lima para la próxima temporada: "Dos opciones"

Alianza Lima se prepara para la siguiente temporada y una de las posiciones que busca reforzar es el arco, que actualmente defiende Alejandro Duarte.

Antonio Vidal
Alejandro Duarte recibe dura noticia de Alianza Lima para la próxima temporada
Alejandro Duarte recibe dura noticia de Alianza Lima para la próxima temporada | Composición Líbero/IG
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Alianza Lima ya empieza a planificar lo que será su plantel para la próxima temporada, por lo que uno de los puestos que estaría evaluando reforzar es el arco. En ese contexto, el nombre de Alejandro Duarte aparece en los planes del conjunto blanquiazul, aunque la institución también tendría otras alternativas para cubrir esta posición: se trata de Matías Córdova y Diego Melián.

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Alejandro Duarte recibe dura noticia de Alianza Lima

De acuerdo con la información compartida por Exitosa, el cuadro íntimo estaría buscando incorporar a otro arquero, además de Duarte. La directiva tendría en evaluación a dos opciones que podrían sumarse al equipo con miras a la siguiente campaña, en la que los victorianos buscarán conformar un plantel competitivo.

Una de las alternativas sería Matías Córdova, guardameta que actualmente tiene contrato vigente por un año más con Comerciantes Unidos. Esta situación podría ser un factor importante en las negociaciones, pues los íntimos tendrían que evaluar las condiciones necesarias para concretar una posible incorporación.

El otro nombre que estaría en carpeta es Diego Melián de Sport Boys, quien también sería considerado como una opción para reforzar la portería blanquiazul. De esta manera, el club tendría dos posibilidades sobre la mesa mientras analiza qué perfil se ajusta mejor a sus necesidades deportivas.

Matías Córdova y Diego Melián están en el radar de Alianza Lima

Matías Córdova y Diego Melián están en el radar de Alianza Lima

Rendimiento de Alejandro Duarte en el Torneo Clausura con Alianza Lima

En lo que va del Torneo Clausura, el portero no ha tenido un buen rendimiento debido a los reincidentes bloopers que ha cometido. En lo que va de la competencia, Duarte ha recibido once goles y solo ha podido mantener su portería en cero en dos oportunidades.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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