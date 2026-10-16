Alianza Lima derrotó 3-0 a Sporting Cristal y se quedó con el primer puesto del torneo

Alianza Lima logró reponerse en el Torneo Clausura y nuevamente se metió en la lucha por el título, con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 sin necesidad de disputar los playoffs. En ese sentido, mientras los hinchas están totalmente centrados en lo que hace el plantel comandado por Pablo Guede, recientemente la institución deportiva sorprendió con una fuerte noticia: goleó 3-0 a Sporting Cristal.

Resulta que, a través de sus redes sociales, y debido a que los aficionados quieren salir campeones en absolutamente todas sus categorías esta temporada, la cuenta oficial del club confirmó que obtuvieron dos victorias importantes sobre la escuadra celeste a nivel femenino. Uno de los elencos que disputó estos compromisos es líder absoluto de la tabla de posiciones y se perfila para levantar la copa.

Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal

“¡Así cerramos la primera fase de la Etapa de Oro! Finalizamos la primera fase de la Etapa de Oro del Torneo Juvenil Femenino 2026 enfrentando a Sporting Cristal en ambas categorías. Sub-14: Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal. Sub-16: Alianza Lima 3-0 Sporting Cristal. Con estos resultados, nuestra Sub-14 culminó en el tercer lugar de su grupo, mientras que la Sub-16 se quedó con el primer puesto. ¡Seguimos creciendo y compitiendo, blanquiazules!”, indicó Alianza Lima para alegría de su hinchada.

Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal.

De esta forma, el club de La Victoria sigue fogueando a sus futuras promesas no solo a nivel masculino, sino también femenino. Las jóvenes futbolistas pronto podrán ascender al equipo comandado por José Letelier. Recordemos que Alianza Lima está a punto de salir campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina, con lo que obtendrá un cupo para defender el título ante Universitario.

¿Cuándo juega Alianza Lima Femenino?

El plantel principal de Alianza Lima disputará las semifinales del Torneo Clausura ante el vencedor de Sporting Cristal vs. Atlético Andahuaylas. Si gana, avanzará a la gran final del campeonato nacional. Por su parte, Universitario también está en dicha instancia y aguarda por un rival que saldrá entre Melgar y Carlos Mannucci.