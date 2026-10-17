Figura de Atlético Grau elogió a Eryc Castillo, futbolista de Alianza Lima: "La potencia que tiene"

Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en la previa a este gran encuentro, un futbolista del cuadro de Piura sorprendió al rendirse en elogios ante Eryc Castillo, jugador del cuadro íntimo: estamos hablando del defensor Ignacio Tapia.

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Futbolista de Atlético Grau se rindió en elogios ante Eryc Castillo, figura de Alianza Lima

En conversación con L1MAX, el zaguero del conjunto norteño fue consultado sobre qué futbolista del equipo blanquiazul considera que atraviesa su mejor momento y al que deberán prestar especial atención de cara al encuentro que se disputará en Matute.

Ignacio Tapia, defensa de Atlético Grau, elogió a Eryc Castillo, atacante de Alianza Lima

Para Ignacio Tapia, defensor de Atlético Grau, Eryc Castillo, delantero de Alianza, es uno de los futbolistas a los que prestarán mayor atención por su rendimiento sobre el terreno de juego y por la dificultad que supone marcarle cuando ataca.

“Uno de los que más se ha nombrado y destacado sería Castillo, por la potencia que también tiene. Es alguien que tenemos que tener cuidado y ya sabemos cómo tenemos que pararnos contra él", aseguró.

Ignacio Tapia reveló la cualidad de Atlético Grau para vencer a Alianza Lima

Asimismo, Ignacio Tapia reconoció la fortaleza de Atlético Grau para imponerse ante Alianza Lima y señaló que la principal virtud del equipo estará en sorprenderlos defensivamente en jugadas de contragolpe. Del mismo modo, destacó una zaga defensiva muy atenta que contribuirá a evitar goles.

"Somos un equipo que se caracteriza por ser fuerte defensivamente hablando. Así que no va a ser fácil para ellos hacer los goles", afirmó. "En una de esas que ellos estén con mucha gente arriba, agarrarlos mal parados en una contra", finalizó.