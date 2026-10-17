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Atlético Grau sufre 3 fuertes bajas para enfrentar a Alianza Lima por el Torneo Clausura
Atlético Grau no podrá contar con 3 futbolistas de peso para enfrentar a Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y previo a este encuentro, el club de Piura confirmó la baja sensible de tres futbolistas para enfrentar al cuadro blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria: estamos hablando de Raúl Ruidíaz, Paulo de la Cruz y Adrián de la Cruz.
Atlético Grau confirmó 3 bajas para enfrentar a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026
El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León señaló a través de X, antes Twitter, que Atlético Grau no podrá disponer de Ruidíaz debido a una lesión. Además, Paulo de la Cruz quedará al margen por una razón no precisada y Adrián de la Cruz también será baja por lesión para el encuentro frente a Alianza.
Raúl Ruidíaz, Paulo de la Cruz y Adrián de la Cruz serán bajas de Atlético Grau ante Alianza Lima
“Información de Atlético Grau. Pablo Lavandeira viaja a Lima y está convocado contra Alianza Lima. Raúl Ruidiaz no está convocado, debido a una lesión. Paulo de la Cruz tampoco jugará frente a los íntimos. Adrián de la Cruz sufrió una lesión en la rodilla”, afirmó.
Cabe señalar que Raúl Ruidíaz ha disputado 6 de los 11 partidos posibles y aún no registra goles. En tanto, Paulo de la Cruz ha participado en 9 de 11 encuentros y suma 1 tanto. Por su parte, Adrián de la Cruz ha jugado 7 de 11 partidos sin haber convertido.
Alianza Lima vs Atlético Grau: Fecha, hora y canal para ver el partido por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán el sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. El partido podrá seguirse a través de L1MAX.
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