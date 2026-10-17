Alianza Lima recibe HOY, sábado 17 de octubre a su similar de Atlético Grau en Matute. Los blanquiazules buscarán imponer su localía para quedarse con los tres puntos y seguir encaminado en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura, esperando un tropiezo de sus rivales directos. No obstante, en las últimas horas se confirmó que los íntimos afrontarán este importante compromiso con seis sensibles bajas.

Alianza Lima y sus seis bajas confirmadas para enfrentar a Atlético Grau

A través de sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer su lista de convocados para enfrentar al ‘Patrimonio de Piura’ en horas de la noche del último viernes, donde resaltan las ausencias de Paolo Guerrero, Josué Estrada, D’ Alessandro Montenegro, Alessandro Burlamaqui, Jean Pierre Archimbaud y Cristian Neira.

Como se recuerda, Paolo Guerrero viene recuperándose de un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo y estará de baja por lo menos un par de semanas más. Situación similar ocurre con Burlamaqui, el mediocampista salió lesionado del clásico ante Universitario y aún no tiene fecha fija de retorno.

En tanto, Jean Pierre Archimbaud, D’ Alessandro Montenegro y Cristian Neira, quienes fueron convocados en la fecha pasada ante Cusco FC, no fueron considerados por Pablo Guede para esta ocasión, sin embargo, no existe información de que se encuentren sentidos y todo hace indicar que sus ausencias responden a una decisión técnica, al igual que Josué Estrada, quien no suma minutos con Alianza desde el mes de abril.

Estrada, Montenegro, Guerrero, Burlamaqui, Archimbaud y Neira son bajas en Alianza Lima

Las seis ausencias representan un desafío para Alianza Lima de cara a su duelo ante Atlético Grau, especialmente por los jugadores que continúan recuperándose de sus lesiones. Con su lista de convocados definida, Pablo Guede deberá apostar por las alternativas disponibles para afrontar un partido clave en la lucha por el Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Alianza Lima?

Recordemos que Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán a partir de las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Atlético Grau