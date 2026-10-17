Piero Cari lanzó fuerte mensaje tras volver a ser convocado por Pablo Guede en Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará HOY, sábado 17 de octubre a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscarán imponer su localía para quedarse con los tres puntos en Matute. Una de las principales novedades en la nómina de Pablo Guede para este encuentro es el regreso de Piero Cari. Al respecto, el talentoso futbolista aprovechó la ocasión para enviar un fuerte mensaje tras su reaparición en el conjunto íntimo.

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Piero Cari lanzó fuerte mensaje tras volver a ser convocado en Alianza Lima

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven futbolista, quien brilló con la selección peruana Sub-20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, utilizó sus redes sociales para referirse a su nuevo llamado al primer equipo de Alianza Lima, tras varios meses de ausencia.

"Todo en el tiempo de Dios", se lee en la imagen que Cari subió a sus historias en dicha red social, dejando un mensaje de fe tras volver a ser considerado por Pablo Guede para un partido oficial con Alianza Lima.

El mensaje de Piero Cari tras volver a ser convocado en Alianza Lima

De esta manera, Piero Cari expresó su alegría por volver a ser considerado en Alianza Lima, dejando en claro que mantuvo la paciencia durante su periodo alejado del primer equipo y ahora buscará aprovechar esta nueva oportunidad para ganarse un lugar en los planes del comando técnico encabezado por Guede.

¿Cómo le va a Piero Cari con Alianza Lima en 2026?

En un 2026 con falta de oportunidades, Piero Cari lleva apenas 9 partidos disputados con camiseta aliancista, entre Torneo Apertura, Copa Libertadores y Liga 3. Hasta el momento, no registra goles ni asistencias y tampoco ha sumado minutos en el Clausura, por lo que, de ingresar en el partido ante Atlético Grau, estaría haciendo su debut oficial en esta segunda parte de la Liga 1.