Pablo Guede tomó determinante medida con Alan Cantero para el Alianza Lima vs Atlético Grau: "Va a estar"

Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute. Los blanquiazules buscarán imponer su localía para obtener la victoria y mantenerse encaminados en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura. En ese sentido, Pablo Guede ya bosqueja su once para enfrentar al 'Patrimonio de Piura' y habría tomado una determinante medida con uno de sus jugadores: estamos hablando de Alan Cantero.

Pablo Guede tomó determinante medida con Alan Cantero para el Alianza Lima vs Atlético Grau

Como se recuerda, el atacante argentino quedó fuera de la convocatoria de Pablo Guede para el duelo ante Cusco FC por decisión técnica. No obstante, su reaparición se daría este fin de semana ante los piuranos. Según informó el periodista José Varela, Cantero tiene grandes posibilidades de integrar la nómina de jugadores que buscarán los tres puntos ante el equipo de Gerardo Ameli.

"Yo creo que Alan Cantero va a estar en la nómina. Va a volver a la nómina porque es un jugador que te desnivela, un jugador que en el uno contra uno es importante, que te asocia. Pablo Guede no se va a desprender de un arma tan importante para este partido contra un rival que, seguramente, se va a defender muy bien en Matute. Va a requerir de un arma como tal. Alan Cantero va a estar", señaló Varela en 'Modo Fútbol'.

De esta manera, Alan Cantero tendría la posibilidad de reaparecer en Alianza Lima para un duelo clave en las aspiraciones del club. El futbolista tendría una nueva chance de mostrar su valía en el plantel de Pablo Guede ante los rumores sobre su supuesta salida de la próxima temporada al no cumplir con las expectativas del comando técnico.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

Vale precisar que Alianza Lima y Atlético Grau se batirán a duelo este sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura.