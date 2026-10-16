Daniel Prieto, portero de Alianza Atlético, colmó de elogios a Lapadula y Valera: "Determinantes"

Más allá del discreto presente que vive Universitario de Deportes, uno de los puntos fuertes que tiene es su delantera, conformada por Gianluca Lapadula y Alex Valera. Daniel Prieto, golero de Alianza Atlético, aseguró que su equipo ya viene trabajando para contrarrestar el poderío de estos dos atacantes.

El guardameta aseguró que ya tienen estudiados los movimientos de ambos arietes y resaltó la buena capacidad que tienen para anotar goles, especialmente en el juego aéreo.

“Se ha trabajado bastante el aspecto defensivo, aún corrigiendo errores para seguir mejorando. Y sabemos ahora que nos enfrentamos a dos grandes delanteros de Universitario y también tienen muchas piezas de recambio adelante, pero que son bastante determinantes en el área. Hemos ahí incidido en que tenemos que referenciarlos más que todo, que no cabeceen libres, que estén los más incómodos posible, también en los laterales evitando los centros y así creo que podemos contrarrestar a la ofensiva de Universitario”, dijo Prieto en entrevista con el periodista Jean Paulino.

Video: Jean Paulino.

Asimismo, el golero habló sobre lo que significa para los 'Churres' no ser locales en Sullana, aunque sabían desde comienzos de año que iban a recibir a la 'U' en el estadio Mansiche de Trujillo, como también sucedió con Alianza Lima durante el Torneo Apertura.

“Desde el principio del año sabíamos que contra Universitario y contra Alianza íbamos a jugar en Trujillo. Pero bueno, lo que nos incomoda un poco es que tenemos que viajar hasta allá. Es un viaje un poco largo, un poco pesado. Y también que nos quitan el aliento de nuestra gente, nos quitan el poder jugar en el Campeones, que ya estamos acostumbrados a la cancha. También sabemos que el tema del calor que afecta mucho a los equipos rivales cuando vienen aquí y la pasan mal. Pero después sabemos que no tenemos excusas, sabemos que tenemos que jugar de igual a igual. Estamos peleando allá arriba y no podemos dejar pasar oportunidades como esta”, culminó.