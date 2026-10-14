Daniel Prieto rotundo contra el cambio de estadio en el Universitario vs Alianza Atlético: "Nos sacan de nuestra ciudad"

El partido entre Universitario de Deportes ante Alianza Atlético fue designado para disputarse en el Estadio Mansiche de Trujillo, lejos de su habitual recinto en el Campeones del 36. Ante ello, Daniel Prieto, arquero del club de Sullana, salió al frente para lanzar un fuerte comentario sobre esta decisión.

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Daniel Prieto dio fuerte comentario contra el cambio de estadio en el Universitario vs Alianza Atlético

En una entrevista con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, Prieto manifestó su desacuerdo con la modificación del estadio del encuentro que su equipo, Alianza Atlético, disputará ante Universitario, debido a las complicaciones que implica el traslado desde Sullana hasta Trujillo.

El guardameta señaló que trasladarse hasta el recinto de Mansiche le demandará muchas horas de viaje y, al mismo tiempo, los separa de sus hinchas y de la fortaleza que podrían mostrar en el estadio Campeones del 36.

El partido entre Universitario vs Alianza Atlético se jugará en el Estadio Mansiche y no en el Campeones del 36

"Nos sacan de nuestra ciudad, hay que viajar una cantidad de horas importantes hacia Trujillo, nos sacan la hinchada y nosotros estamos siendo muy fuertes en Sullana pero no es excusa. Le ganamos a la 'U' con mucha autoridad en Lima y hay que pensar que es posible ganarle otra vez", afirmó.

Al mismo tiempo, Daniel Prieto, guardameta de Alianza Atlético, señaló que, pese al cambio de escenario, confían en imponerse con autoridad en el Estadio Campeones del 36, en Trujillo, tal como lo consiguieron en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura.

¿Por qué el partido Universitario vs Alianza Atlético se jugará en el Estadio Mansiche y no en el Campeones del 36?

Alianza Atlético optó por trasladar su condición de local del Estadio Campeones del 36, en Sullana, al Estadio Mansiche de Trujillo para el encuentro ante Universitario de Deportes. La decisión responde a razones comerciales y logísticas planteadas por su directiva, que busca una mayor capacidad de taquilla y una mejor rentabilidad ante la expectativa de asistencia.