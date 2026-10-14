Cantoro criticó duramente a piezas claves de Universitario: "Jugadores que son de selección"

El empate de Universitario ante Melgar por la fecha 11 sigue dando de qué hablar y uno de los que se pronunció fue Mauro Cantoro. El exjugador crema brindó su perspectiva sobre ciertos jugadores del equipo que no han venido mostrando un gran nivel, señalando que, si ellos estuvieran bien, la 'U' obtendría mejores resultados, independientemente de la manera en que juegue. Sin embargo, manifestó que su rendimiento está dejando mucho que desear, a pesar de que son futbolistas de la selección peruana: estamos hablando de Jairo Concha, Piero Quispe, César Inga y Andy Polo.

Mauro Cantoro criticó rendimiento de Jairo Concha, Piero Quispe, César Inga y Andy Polo

Para el popular 'Toro', el sistema táctico que utilice el comando técnico, ya sea con línea de tres o de cuatro defensores, queda en segundo plano si los jugadores no muestran un buen rendimiento en el campo. Asimismo, el exdelantero hizo énfasis en el nivel de Jairo Concha y señaló que debe asumir el protagonismo que se esperaba de él.

"Si Concha sigue jugando en el nivel que está, ¿qué haces? Ahora, si Quispe y Concha vuelven a un nivel a la altura de lo que es la 'U', juegas el sistema que tengas ganas y estos pibes te hacen ganar. Por más que juegues como juegues, los que están bajos son los jugadores", expresó en una reciente edición del programa Denganche.

"No puedes jugar el partido que jugó Concha. Volvió a ser el Concha que pedíamos que se tiene que hacer eje, que tiene que demostrar... ese fue el Concha del otro día. Por más que lo pongan con dos, con tres, con cuatro o con cinco, si no levanta, estás jodido", complementó, esto en referencia al partido que realizó ante Melgar.

Mauro Cantoro criticó rendimiento de Piero Concha, César Inga, Andy Polo y Piero Quispe. Foto: composición Líbero

Por otro lado, el ahora comentarista deportivo cuestionó el rendimiento de Andy Polo. El argentino también expresó su preocupación por el bajón futbolístico de otros jugadores que suelen ser convocados a la selección peruana, como César Inga, y sostuvo que el principal problema de Universitario en esta etapa del campeonato pasa por el nivel individual de sus futbolistas.

"Polo, voy a ser honesto: no hizo mucho más de lo que venía haciendo. Habrá hecho un poquitito y le estamos resaltando que levantó; poco y nada, ¿qué hizo? ¿Tiró algún centrito? Nada. Si no levantan... Inga bajó su nivel por lo menos estos últimos partidos, y estamos hablando de jugadores que vienen de la selección: Inga, Concha, Polo que siempre fue de selección. Si no levantan ellos, ¿cuál es el problema de la 'U'?", finalizó el 'Toro'.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes jugará ante Alianza Atlético este domingo 18 de octubre, a las 3.30 p. m., por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio IPD Mansiche de Trujillo y será transmitido por L1 MAX. Los hinchas también podrán seguirlo mediante las plataformas de streaming que ofrecen esta señal, como DGO y Movistar TV App.