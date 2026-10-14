Universitario de Deportes al mando de Fabián Bustos sigue firme en su objetivo de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 pensando en el tetracampeonato. Por eso, previo al partido ante Alianza Atlético y en medio de la recta final del campeonato, el elenco crema sumó a los entrenamientos a un exjugador de Central Córdoba: estamos hablando de Matías Di Benedetto.

Universitario suma a exfutbolista de Central Córdoba a poco del partido ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura

En una nueva jornada de entrenamientos en Campo Mar se observó la presencia de Di Benedetto, que regresó a las prácticas junto al plantel merengue. No obstante, debido a su proceso de recuperación tras una lesión, realizó trabajos de menor intensidad.

Matías Di Benedetto regresó a los entrenamientos con Universitario

Aunque ya volvió a entrenarse junto a sus compañeros, el defensa argentino quedó completamente descartado para el encuentro frente a Alianza Atlético. No obstante, su recuperación avanza de forma positiva y apunta a reaparecer en las próximas jornadas del Torneo Clausura de la Liga 1.

“Universitario sumó un día más de entrenamiento. Matías Di Benedetto trabajó a la par del grupo, aunque con baja intensidad, mientras continúa con su proceso de recuperación. El defensor será baja este domingo ante Alianza Atlético. El resto del plantel entrenó con normalidad y sin trabajos diferenciados”, informó el periodista Enrique Vega.

Cabe precisar que el encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético está previsto para el domingo 18 de octubre de 2026 a las 3.30 p. m. (hora de Perú), correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¿Cómo le va a Matías Di Benedetto en Universitario?

Matías Di Benedetto llegó a Universitario en 2023, proveniente de Central Córdoba, y desde entonces se convirtió en una pieza clave para la defensa del equipo. Con su aporte, el conjunto merengue encadenó tres campeonatos consecutivos hasta 2025. El zaguero argentino, tricampeón con la escuadra crema, apunta ahora a conquistar el título en 2026 para alcanzar el tetracampeonato. En el Clausura de esta temporada, venía siendo titular; no obstante, una lesión lo apartó del once y solo viene disputando 9 de los 11 encuentros posibles.