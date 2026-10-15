Jairo Concha lanzó fuerte mensaje tras críticas por su presente en Universitario: "Trabajo"

Universitario de Deportes no ha mostrado su mejor versión en las últimas fechas del Torneo Clausura. Tras la dura goleada ante Deportivo Garcilaso y el empate agónico con Melgar, los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, han generado dudas en su rendimiento y uno de los más criticados es Jairo Concha. En ese contexto, el futbolista de 27 rompió su silencio y mandó un contundente mensaje a sus detractores.

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Jairo Concha envió fuerte mensaje a sus críticos por su presente en Universitario

A través de sus redes sociales, el volante crema, con pasado en Alianza Lima, envió un mensaje ante las críticas que viene recibiendo por su bajón futbolístico y se mostró optimista en recuperar su mejor versión para contribuir a los objetivos del club en la presente temporada.

“Con humildad, trabajo y fe, confío en que vendrán tiempos mejores”, fue el mensaje que escribió Concha en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen suya en el último partido ante los rojinegros en el Estadio Monumental.

El mensaje de Jairo Concha tras las críticas por su presente en Universitario

De esta forma, Jairo Concha dejó en claro que confía en revertir su situación futbolística y volver a ser una pieza importante en Universitario de Deportes. El volante tendrá la oportunidad de demostrarlo en las próximas jornadas del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Fabián Bustos buscarán recuperar su mejor nivel y lograr el ansiado tetracampeonato.

¿Cómo le va a Jairo Concha con Universitario en 2026?

En lo que va del 2026, Jairo Concha ha disputado un total de 32 partidos con camiseta de Universitario, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Hasta el momento, el mediocampista anotó 3 goles y brindó 8 asistencias en 2465 minutos jugados con la ‘U’.

Trayectoria de Jairo Concha