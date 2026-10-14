Daniel Prieto, arquero de Alianza Atlético, elogió a tres futbolistas de Universitario: "Son grandes"

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Mansiche de Trujillo. Previo a este gran encuentro, Daniel Prieto, arquero del club de Sullana, salió al frente para rendirse en elogios ante 3 jugadores del equipo crema: estamos hablando de Álex Valera, Gianluca Lapadula y Jairo Concha.

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Daniel Prieto, arquero de Alianza Atlético, se rindió en elogios ante tres futbolistas de Universitario

En conversación con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, Prieto fue consultado sobre diversos temas que abarcan el partido entre Universitario ante Alianza Atlético y le consultaron sobre los delanteros del cuadro crema,

Para el arquero del club de Sullana, Lapadula y Valera son rematadores de gran nivel que siempre representan una amenaza para cualquier rival. Además, resaltó a Concha, a quien mencionó por su buena pegada desde fuera del área.

Daniel Prieto, arquero de Alianza Atlético, elogió a Álex Valera, Jairo Concha y Gianluca Lapadula de Universitario

"Valera, Lapadula son grandes finalizadores y de fuera distancia está Jairo Concha que remata bien. El juego áereo de la 'U' en pelotas detenidas hay que saber controlarlo porque es fuerte", comentó el guardameta.

Daniel Prieto, guardameta de Alianza Atlético, dio fuerte comentario sobre el partido contra Universitario

Del mismo modo, Daniel Prieto, guardameta de Atlético Sullana, fue preguntado por el duelo que sostendrán frente a Universitario de Deportes y remarcó que, sin duda, será un partido importante en el que se impondrá el mejor; aun así, afirmó que harán todo lo posible por quedarse con la victoria.

“Es un lindo desafío jugar contra Universitario, nosotros vemos lo que hacemos nosotros. Está todo muy apretado, Universitario es un gran equipo y está peleando por seguir en la pelea por el Clausura y el acumulado pero nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos, sabemos de nuestras fortalezas y debilidades", aseguró.