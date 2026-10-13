Canal confirmado para ver Universitario vs Palmeiras por debut de Copa Libertadores Femenina

Universitario de Deportes está enfocado en destacar en su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. Las 'Leonas' buscarán llegar lo más lejos posible en la competición y ya piensan en su debut ante Palmeiras este jueves 15 de octubre. Por ello, aquí te compartimos el canal confirmado para ver este trascendental encuentro.

Canal confirmado para ver Universitario vs Palmeiras Femenino

De acuerdo a lo informado por la competición, el partido entre Universitario vs Palmeiras por la primera jornada de la Copa Libertadores Femenina contará con la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS por Pluto TV, señal disponible en todo el territorio nacional, así como en el resto de países de Sudamérica. Del mismo modo, se podrá ver por el canal de YouTube de la competición.

Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: canales de transmisión

Estos son los canales oficiales para ver el debut de Universitario vs Palmeiras por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina:

Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay: Pluto TV.

Colombia: Win Sports y Pluto TV.

Brasil: SporTV, NSports, Cazé TV, XSports, Gol Brasil, Palmeiras TV y Pluto TV.

Argentina: TyC Sports y Pluto TV.

Chile: Chilevisión y Pluto TV.

Resto del mundo: YouTube/Libertadores

¿Cómo llega Universitario a su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026?

Universitario Femenino llega en gran estado de forma luego de haber alcanzado las semifinales del Torneo Clausura 2026. El equipo comandado por Carlos Véliz se ha reforzado con grandes jugadoras pensando en la Copa Libertadores Femenina, entre las que destacan Alessia García, Lesly Olivares, Valeria Itzel, entre otras.

Universitario integra el Grupo B en la Copa Libertadores Femenina 2026

Con el objetivo de llegar con ritmo futbolístico, las ‘Leonas’ enfrentaron a la Universidad de Chile y Universidad Católica por amistosos internacional. El primer duelo fue a favor de las ‘Azules’ por 5-2, pero la escuadra crema logró redimirse ante las ‘Cruzadas’ tras vencer por 4-2.

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026