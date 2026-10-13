Rainer Torres dio contundente comentario por empate de Universitario: "Jugando así será difícil"

Universitario de Deportes no pudo mostrar su mejor versión, aunque terminó rescatando un valioso empate 2-2 ante Melgar en el Estadio Monumental. Si bien los cremas se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura, su rendimiento dejó preocupación entre los hinchas. En medio de este panorama, Rainer Torres no dudó en pronunciarse y expresar su malestar por el desempeño del equipo.

Rainer Torres dio contundente comentario por empate de Universitario

Mediante una publicación en su cuenta de ‘X’, el referente crema Rainer Torres manifestó su molestia por el bajo rendimiento de Universitario, aunque destacó la entrega de los jugadores para no rendirse y remarcó la importancia de seguir apoyando al equipo hasta el último partido de la temporada.

“Todos sabemos que jugando así será difícil conseguir el tetra, pero solo queda confiar y apoyar hasta el final, porque se nota que este equipo va a luchar hasta el último minuto”, mencionó.

Universitario solo ha ganado dos de sus últimos cinco partidos.

No obstante, el ‘Motorcito’ también fue sumamente crítico con la elección de entrenadores durante esta temporada. Según señaló, los constantes cambios en el comando técnico trajeron distintas ideas de juego que no terminaron de consolidarse en el plantel crema.

“Pensar que los jugadores son robots y que puedes traer técnico tras técnico, con distintas ideas, esperando que automáticamente jueguen como quiere el nuevo entrenador, es poco realista. Cinco técnicos en un año y todos con distintas ideas de juego. Adaptarse a cada cambio no es automático”, sostuvo previamente.

Además, señaló que la adaptación a un nuevo estilo requiere de tiempo para consolidarse, algo que no ha tenido Universitario con los constantes cambios de entrenadores.

Rainer Torres valoró el empate agónico ante Melgar

Del mismo modo, Rainer Torres destacó la reacción de los futbolistas, quienes consiguieron igualar el marcador a base de esfuerzo y carácter, pese al dominio que ejerció Melgar durante gran parte del encuentro.

“Lo positivo fue la reacción. A pesar de que Melgar fue muy superior durante 80 minutos, la ‘U’ a punta de garra y con el apoyo del público, logró empatarlo”, remarcó.