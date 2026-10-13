Diego Penny dio fuerte mensaje tras declaraciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli: "Yo me reía"

La fecha 11 del Torneo Clausura culminó cargada de polémicas y varias declaraciones 'picantes' pre y postpartidos. Entre ellos, los técnicos de Alianza Lima y Melgar, Pablo Guede y Miguel Rondelli, quienes arremetieron contra el arbitraje y los encargados del VAR por sus polémicos veredictos en jugadas controversiales. Al respecto, el exarquero Diego Penny se refirió a las declaraciones de ambos estrategas y sorprendió al revelar que le causaron gracia.

Diego Penny y su peculiar opinión tras declaraciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exguardameta confesó que la polémica a raíz de lo dicho por ambos entrenadores le causó gracia, alegando que es una práctica común en los técnicos de la Liga 1 hacer acusaciones de esa índole cuando sienten que sus equipos se vieron afectados por decisiones arbitrales.

“Me daba risa porque lo escuchaba a él (Guede) y a Rondelli y decía 'oye, estaba película ya la viví', el contra todo, el contra todos. Esta es más vieja que mi peinado. Yo me reía y el flaco (Granda) me miraba y me decía por qué te ríes. Esto yo ya lo he visto, esto es parte de todo el folclore (del fútbol)”, manifestó Penny.

Pablo Guede y Miguel Rondelli criticaron al VAR y a los árbitros durante la fecha 11 del Clausura

En ese sentido, Penny comparó lo dicho por los entrenadores argentinos con la célebre y recordada frase de Ángel Cappa, cuando salió con Universitario de Deportes en 2002. En aquel entonces, el experimentado DT exclamó eufórico: “Campeones, contra todo y contra todos”.

Pablo Guede y Miguel Rondelli serán citados por Comisión Disciplinaria de la Liga 1

Vale resaltar que, según información difundida por Exitosa, tanto Pablo Guede como Miguel Rondelli serán citados por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 para dar sus descargos respecto a sus declaraciones sobre un presunto intento de perjudicar a sus respectivos equipos por parte de los árbitros. En ese sentido, se precisó que los dos técnicos corren riesgo de ser sancionados.