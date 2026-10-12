José Soto, ex Alianza Lima, sorprende tras ser anunciado como DT de club de Liga 1: "Bienvenido"

El Torneo Clausura entra en su recta final y varios equipos luchan por alcanzar sus objetivos en la Liga 1 2026. En medio de este panorama, José Soto, referente y extécnico de Alianza Lima, sorprendió al ser anunciado oficialmente por un club que está necesita de victorias para cumplir sus metas en el campeonato nacional.

José Soto, ex Alianza Lima, fue anunciado como DT de club de Liga 1

José Soto es una de las figuras más reconocidas del fútbol peruano por lo logrado en su etapa como futbolista y ahora como entrenador. Si bien hasta hace poco se encontraba dirigiendo en la Copa Perú, ahora sorprendió a los hinchas tras ser anunciado como nuevo técnico de Deportivo Moquegua.

El cuadro de provincia hizo oficial la llegada de ‘Pepe’ mediante un comunicado, donde no solo le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa en su carrera deportivo y remarcaron que tendrán el compromiso de dejarlo todo en cada partido.

CD Moquegua anunció a José Soto como su nuevo técnico

“Deportivo Moquegua informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública que el profesor José Soto asume la dirección técnica de nuestro primer equipo. Le damos la bienvenida a nuestra institución y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa profesional, en la que asumimos juntos el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, dedicación y entrega por nuestros colores”, mencionaron.

Del mismo modo, CD Moquegua enfatizó su confianza en que puedan fortalecer el aspecto deportivo, especialmente en medio de su lucha por escapara de la zona de descenso de la Liga 1 2026.

“Confiamos en que esta nueva etapa nos permita continuar fortaleciendo el proyecto deportivo del club, con el respaldo de nuestra hinchada y el orgullo de representar a Moquegua. ¡Bienvenido a la Embestida del Sur, profesor José Soto!”, concluyeron en su comunicado.

Trayectoria de José Soto como director técnico

José Soto inició su carrera como técnico en las filas de Alianza Lima, donde llegó a dirigir en las divisiones menores y también en el primer equipo. No obstante, ‘Pepe’ ha paseado su experiencia por diversos equipos del fútbol peruano, incluyendo clubes de Liga 1, Liga 2 y hasta de la Copa Perú.

Entre los más destacados se encuentran clubes como León de Huánuco, Alianza Universidad, Juan Aurich, Carlos A. Mannucci, entre otros. Su última experiencia fue en Alianza Arenal de la Copa Perú.