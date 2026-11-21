Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura con una victoria y ahora tiene la mirada puesta en la definición de la Liga 1 2026. En ese contexto, Cristian Carbajal, quien volvió a la titularidad, se refirió al rendimiento del equipo y respondió si le gustaría enfrentar a Universitario de Deportes en una eventual final por el campeonato.

Cristian Carbajal dio fuerte comentario sobre Universitario tras posible final por la Liga 1 2026

Carbajal dejó en claro que el plantel de Alianza no está pendiente de los resultados de las semifinales ni de quién será su próximo contrincante. Según explicó, la prioridad es prepararse para la definición y llegar en las mejores condiciones para luchar por el título.

Alianza Lima y Universitario podrían jugar la gran final de la Liga 1 2026

“Estamos preparados para cualquiera, no nos mueve sea quién sea. Nosotros tenemos que prepararnos para la final, que es lo que importa. Sea quien sea el rival, vamos a salir a ganar”, señaló.

Al ser consultado directamente sobre la posibilidad de disputar el título frente al clásico rival Universitario, el futbolista tuvo una respuesta tajante y reconoció que sería un clásico, pero insistió en que no tiene preferencias sobre el equipo que estará al otro lado de la cancha.

“Me da igual si es Universitario; simplemente nosotros queremos campeonar y es lo que importa. Obviamente es un clásico, pero como lo dije, me da igual quién sea el rival: tenemos que enfocarnos en nuestro juego y ser campeones, que es lo más importante”, concluyó.

De esta manera, Carbajal reafirmó que Alianza Lima no elige rival para la final. El objetivo del conjunto íntimo es llegar preparado a la instancia decisiva y quedarse con el título nacional de la temporada 2026 de la Liga 1.