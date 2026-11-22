¡Universitario acaricia el título nacional de la Liga Femenina! Las 'Leonas' están ganando 2-0 en Matute por el partido de vuelta de la gran final. Sthepanie Lacoste (21’) y Alesia García (25’) marcaron para el cuadro crema, enmudeciendo el estadio de Matute y extendiendo su ventaja con un abultado marcador global de 5-1.

Gol de Lacoste para el 1-0 de Universitario

Gol de García para el 2-0 de Universitario