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¡Matute en silencio! Lacoste y García anotaron para el 2-0 de Universitario ante Alianza Lima en la final Femenina
La capitana de las 'Leonas' y la delantera marcaron a los 21 y 25 minutos y ya acarician el título de la Liga Femenina.
¡Universitario acaricia el título nacional de la Liga Femenina! Las 'Leonas' están ganando 2-0 en Matute por el partido de vuelta de la gran final. Sthepanie Lacoste (21’) y Alesia García (25’) marcaron para el cuadro crema, enmudeciendo el estadio de Matute y extendiendo su ventaja con un abultado marcador global de 5-1.
Gol de Lacoste para el 1-0 de Universitario
Gol de García para el 2-0 de Universitario
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