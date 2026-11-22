Alianza Lima ya está instalado en la gran final de la Liga 1 2026 y únicamente se encuentra esperando por su rival, el cual saldrá entre Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo. En ese sentido, recientemente los hinchas notaron dos catastróficos escenarios que les podrían suceder en la definición por el título del fútbol peruano.

Resulta que, como sabemos, el elenco de Matute viene de años complicados porque no ha salido campeón en tres temporadas consecutivas y tuvo que ver a la 'U' levantar el tricampeonato. Por ello, la afición le exige a la institución de sus amores cortar tal racha y acabar con el posible 'Tetra' del eterno rival. Por ahí va la primera desgracia que le puede ocurrir al cuadro de Pablo Guede.

Los escenarios catastróficos para Alianza Lima

El primer escenario nefasto es que Universitario de Deportes, por segunda vez en cuatro años, dé la vuelta olímpica en el Estadio Alejandro Villanueva y sume una nueva estrella a su palmarés. Además, si Alianza Lima pierde esta final, los merengues se harían con el tetracampeonato en la era profesional y significaría una burla enorme para los hinchas de La Victoria.

Universitario dio la vuelta olímpica en Matute en 2023.

Si bien ese es el panorama más devastador, existe otro también preocupante: que Sporting Cristal salga campeón en Matute y con gol de Hernán Barcos celebrando a todas las tribunas. Si los celestes, otro de sus rivales más importantes, se llevan el título en 'La Caldera' y con gol del 'Pirata', máximo goleador extranjero en la historia de Alianza, sería totalmente catastrófico para los íntimos.

Hernán Barcos era ídolo en Alianza Lima.

De esta forma, estos son los dos escenarios que los blanquiazules deben evitar a toda costa. Aunque evidentemente todo se solucionará si salen campeones en la gran final de la Liga 1 y suman una nueva estrella a su palmarés. Además, sería un cierre perfecto para la carrera de Paolo Guerrero, quien cruza su último año como futbolista profesional.