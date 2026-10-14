Guillermo Larios, figura de Alianza Atlético, opinó sobre cambio de localía ante la 'U': "Incómodo"

Por la fecha número 12 del Torneo Clausura 2026, Alianza Atlético recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo. Este duelo ha causado controversia debido a que el cuadro local pertenece a Sullana, Piura, y la Liga 1 lo hizo cambiar de departamento para poder enfrentarse al conjunto crema. A raíz de ello, Guillermo Larios, futbolista del conjunto norteño, declaró para la prensa nacional.

En diálogo con el programa L1 Radio, vía el canal L1 MAX, le preguntaron al delantero peruano-chileno acerca de no poder chocar con la 'U' en el Estadio Campeones del 36, donde habitualmente disputa sus partidos en casa por el campeonato incaico. De inmediato, respondió dejando en claro que está en desacuerdo con esta decisión impuesta por la Liga de Fútbol Profesional.

"Es algo un poco incómodo, porque en teoría no deberíamos hacer un viaje largo para jugar de locales, pero nosotros nos sentimos cómodos en cualquier campo que nos permita jugar de la mejor manera. Vamos a seguir haciéndolo, de principio a fin como lo venimos demostrando", indicó Guillermo Larios, quien es de las principales figuras de Alianza Atlético esta temporada.

Eso sí, es importante indicar que, para estar en la posición donde se encuentra actualmente en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el elenco de Sullana ha sabido jugar en cualquier cancha a lo largo del campeonato. Ahora, buscará vencer a Universitario de Deportes y seguir entre los punteros del certamen, a la par de que comienza a alejarse de los merengues.

Alianza Atlético vs. Universitario: cuándo, a qué hora y dónde ver

Alianza Atlético recibirá a Universitario este domingo 18 de octubre desde las 3.30 p. m. en el Estadio Mansiche de Trujillo. Además, la transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio nacional, y también podrás ver el compromiso a través de DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.