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Liga 1 anunció programación de la penúltima fecha del Torneo Clausura: conoce fecha y horarios

La Liga 1 anunció la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura, crucial para la lucha por el título, clasificación a torneos internacionales y el tema del descenso.

Wilfredo Inostroza
Se conoció la programación de la fecha 16 del Clausura
Se conoció la programación de la fecha 16 del Clausura | Composición: Líbero
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A través de sus canales oficiales, la Liga 1 confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura, que será la penúltima y podría ser decisiva en la lucha por el título, además para definir a los clasificados a torneos internacionales y los equipos que se irán al descenso.

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En dicha jornada, Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en ciudades de altura: Andahuaylas y Tarma respectivamente. Mientras que Universitario será local ante CD Moquegua en un Monumental que seguramente lucirá un lleno de bandera.

Recordemos que además de los denominados 'tres grandes', equipos como Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Melgar también luchan por el título del segundo certamen de la campaña.

Cabe señalar que después de esta jornada, el torneo entrará en receso y la última fecha se disputará tras los partidos de la selección peruana ante Bolivia y Honduras, este último por confirmar.

Liga 1 2026: programación fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 6 de noviembre

  • 15.00 | Atlético Grau vs Cusco FC | Estadio La Matanza, Piura

Sábado 7 de noviembre

  • 13.00 | ADT vs Sporting Cristal | Estadio Unión Tarma
  • 15.30 | FC Cajamarca vs Alianza Atlético | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 18.00 | FBC Melgar vs Juan Pablo II | Estadio Monumental UNSA, Arequipa
  • 20.30 | Cienciano vs Sport Huancayo | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • Domingo 8 de noviembre
  • 13.00 | Los Chankas vs Alianza Lima | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
  • 15.00 | Sport Boys vs UTC | Estadio Miguel Grau, Callao
  • 18.00 | Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
  • 20.30 | Universitario vs CD Moquegua | Estadio Monumental, Lima
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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