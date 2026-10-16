A través de sus canales oficiales, la Liga 1 confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura, que será la penúltima y podría ser decisiva en la lucha por el título, además para definir a los clasificados a torneos internacionales y los equipos que se irán al descenso.

En dicha jornada, Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán en ciudades de altura: Andahuaylas y Tarma respectivamente. Mientras que Universitario será local ante CD Moquegua en un Monumental que seguramente lucirá un lleno de bandera.

Recordemos que además de los denominados 'tres grandes', equipos como Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Melgar también luchan por el título del segundo certamen de la campaña.

Cabe señalar que después de esta jornada, el torneo entrará en receso y la última fecha se disputará tras los partidos de la selección peruana ante Bolivia y Honduras, este último por confirmar.

Liga 1 2026: programación fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 6 de noviembre

15.00 | Atlético Grau vs Cusco FC | Estadio La Matanza, Piura

Sábado 7 de noviembre