Miguel Rondelli, DT de Melgar, rompió su silencio y dejó impactante mensaje: "Vamos a pelear"

En su primera declaración tras la polémica conferencia de prensa post empate ante Universitario en el Estadio Monumental, Miguel Rondelli se refirió a las posibilidades que tiene Melgar de ganar el título del Torneo Clausura y aseguró que lucharán por el objetivo hasta el final.

“Nosotros estamos vivos, vamos a pelear hasta el último minuto. Creo que es el momento de estar más unidos, más fuertes que nunca y tratar cada partido como si fuese una final”, declaró el entrenador argentino en conferencia de prensa.

A su vez, el estratega volvió a referirse al partido frente a la ‘U’, donde lamentó que le hayan empatado el encuentro cuando estuvo dos goles de ventaja y era completamente dueño del trámite.

“Lo que me duele es que, si nos van a empatar el partido, no nos pueden empatar en dominio. No nos pueden hacer un gol en el 84 y otro en el 86. Tenemos que saber en qué momento atacar, cuándo ser verticales, cuándo conservar la pelota y cuándo defender con ella o sin ella. Eso es lo que nos falta terminar de trabajar y es responsabilidad del cuerpo técnico”, agregó.

Miguel Rondelli como entrenador de Universitario

Finalmente, Rondelli prefirió ya no hablar más de las polémicas en su visita a Ate y prefiere estar 100% concentrado en los partidos que le restan al León del sur en busca de ser campeón nacional a fin de temporada.

“Yo me tengo que enfocar en estas seis finales que tenemos. Si todo esto sirvió para que nos unamos cada vez más, bienvenido sea. Tenemos que seguir enfocándonos en eso y nada más”, culminó.