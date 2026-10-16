Alianza Lima y los cuatro fichajes que busca asegurar para la próxima temporada: "Lo tienen conversado"

Alianza Lima se encuentra en plena disputa por el primer lugar del Torneo Clausura y el título nacional de la Liga 1 2026. No obstante, a pocos meses de finalizar el año, el cuadro blanquiazul ya viene planificando la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que la directiva entabló conversaciones para concretar los fichajes de cuatro destacados futbolistas del campeonato local.

Alianza Lima y los cuatro fichajes que busca asegurar para la próxima temporada

Según información del periodista Enrique de la Rosa, los cuatro jugadores que busca fichar Alianza Lima son Piero Magallanes, Mauricio Arrasco, Matías Córdova y Emilio Saba. Aunque de momento no existe nada concreto, lo cierto es que el conjunto íntimo ya contactó con los mencionados futbolistas para un posible traspaso, aunque las cuatro operaciones no serían fáciles de lograr.

"En Alianza están hablando con varios jugadores, todavía no para traer a uno, sino para tenerlos como una oportunidad en caso se le vaya Cantero, tienen que reforzarse. Se han sentado con Magallanes, pero Magallanes se ha sentado con medio mundo”, señaló en el programa 'Fútbol Champán'.

“Tengo entendido que el arquero de Comerciantes Unidos, con Matías Córdova, tengo entendido que con Saba había un interés pero hay un problema que apareció Montenegro, pero igual lo tienen conversado o mapeado. Arrasco también lo tienen ahí (en conversación)", añadió.

De esta manera, Alianza Lima comienza a mover sus fichas en el mercado de pases con miras a la temporada 2027, en busca de reforzar distintas posiciones de su plantel. Si bien ya existen conversaciones con los cuatro futbolistas, la directiva blanquiazul deberá avanzar en las negociaciones para intentar concretar sus incorporaciones, mientras el equipo continúa enfocado en la lucha por el Torneo Clausura y el título nacional.

Mauricio Arrasco, Matías Córdova, Piero Magallanes y Emilio Saba interesan en Alianza Lima

Alianza Lima y los dos jugadores que se irían en el 2027

Vale precisar que en Alianza Lima ya hay nombres que vienen siendo voceados para no continuar en Matute la próxima temporada. Uno de ellos sería Alan Cantero. Según informó el periodista Marcello Merizalde, el ‘Tractor’ no figura en los planes de Pablo Guede para el 2027 y su salida sería inminente en caso el estratega continúe al mando del equipo el año que viene.

La otra posible salida sería la de Eryc Castillo. La gran figura de Alianza Lima este 2026 tendría los días contados en tienda íntima al recibir ofertas de varios clubes, principalmente, de la Liga MX.