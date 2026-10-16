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Alianza Lima sorprende al incorporar a ex Al Nasr previo al partido con Grau: "Con todo"
Alianza Lima se prepara para medirse ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura, pero una inesperada novedad en el plantel llamó la atención en la previa del encuentro.
Alianza Lima se prepara para afrontar un importante compromiso ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. En la previa de este encuentro, el conjunto blanquiazul recibió una novedad en su plantel. Se trata de: Esteban Pavez que vuelve a estar a disposición de Pablo Guede para el duelo que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima sorprende al incorporar a Esteban Pavez para partido contra Atlético Grau
De acuerdo a información de José Varela, el volante chileno aparece nuevamente entre las alternativas del entrenador argentino, quien busca contar con sus principales piezas para afrontar la recta final del campeonato.
“¡Con todo! Esteban Pavez está a disposición de Pablo Guede para el duelo ante Atlético Grau. El volante chileno vuelve a estar en los planes del técnico de Alianza Lima, que buscará una victoria clave para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura”, dio a conocer el periodista vía X, sobre el regreso del ex Al Nasr SC de Emiratos Árabes Unidos.
Esteban Pavez vuelve a estar a disposición de Pablo Guede
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau?
Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán este sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Con Esteban Pavez nuevamente a disposición de Pablo Guede, el equipo íntimo buscará quedarse con los tres puntos y continuar en la lucha por sus objetivos en el campeonato.
Trayectoria de Alianza Lima
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