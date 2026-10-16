Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, definió el futuro de Piero Cari: "¡Lo último!"

Alianza Lima se encuentra luchando por llevarse el título del Torneo Clausura, con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de disputar los playoffs. En ese sentido, los hinchas se llevaron una enorme sorpresa luego de que se filtrara la fuerte decisión que tomó Pablo Guede respecto a Piero Cari, quien no ha sumado muchos minutos en el plantel esta temporada.

Como sabemos, el volante nacional viene de disputar los Juegos Suramericanos 2026 con la selección peruana Sub-20, donde se quedó con la medalla de bronce tras derrotar 2-1 a Chile en el partido por el tercer puesto. Por ello, muchos aficionados le exigieron al director técnico de los blanquiazules que le dé una oportunidad a la joven promesa dentro del primer equipo. Al parecer, el estratega hizo caso.

En los últimos duelos, Piero Cari ha sido convocado en Alianza Lima por Pablo Guede y ante Atlético Grau no será la excepción, ya que estará en la nómina para el encuentro por la fecha número 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Esto de acuerdo a información revelada por el periodista José Varela, especializado en brindar datos certeros sobre los íntimos, en sus redes sociales.

“¡Lo último! Piero Cari es convocado en Alianza Lima para el partido ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, el mediocampista de la selección peruana podrá contar con minutos en Matute y buscará darle los tres puntos a los suyos para meterse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Piero Cari brilló con la selección peruana Sub-20.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Actualmente, Piero Cari tiene un valor de 450 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un leve bajón en su cotización, ya que en el pasado 2025 llegó a costar 600 mil euros bajo las órdenes de Néstor Gorosito.