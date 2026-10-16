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Melgar vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Melgar recibe a Deportivo Garcilaso en Arequipa por la fecha 12 del Torneo Clausura. Conoce la hora, canal de TV y probables alineaciones del partido.

Eduardo Chirinos
Melgar vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por el Torneo Clausura
Melgar vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por el Torneo Clausura | Foto: Composición Líbero
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Se viene un partidazo por la fecha 12 del Torneo Clausura. Melgar recibirá a Deportivo Garcilaso este sábado 17 de octubre en un encuentro que promete intensidad de principio a fin entre dos rivales directos en la lucha por el primer lugar del campeonato. En esta nota, repasa el horario, canales de transmisión para ver EN VIVO y las posibles alineaciones entre ambas escuadras.

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¿A qué hora juega Melgar vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Melgar y Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura está programado para las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA. A continuación, repasa los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

  • Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 9.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 7.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. del domingo 18 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO Melgar vs. Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre rojinegros y cusqueños contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de L1 MAX para el territorio nacional, disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, entre otros.

Melgar, Deportivo Garcilaso

Melgar recibe a Deportivo Garcilaso por la fecha 12 del Torneo Clausura

Previa del partido Melgar vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura

Será la octava vez que ambos equipos se baten a duelo. Hasta el momento, Melgar y Deportivo Garcilaso se han enfrentado en siete ocasiones, todas por Liga 1. En el historial manda el 'Pedacito de Cielo' con 3 victorias, mientras los rojinegros solo ganaron una vez. Asimismo, ambos clubes empataron en tres ocasiones.

Los dirigidos por Miguel Rondelli llegan a este compromiso tras rescatar un empate en su visita a Universitario de Deportes. Pese a que iban ganando 2-0, los 'cremas' lograron evitar la caída en condición de local con doblete de Álex Valera, evitando así que el 'Dominó' lo supere en puntaje.

Por su parte, Garcilaso viene de caer sorpresivamente ante Sport Huancayo y ahora comparte la punta del Torneo Clausura junto al 'Rojo Matador', Alianza Atlético y Sporting Cristal. Por ello, este partido genera gran expectativa al tratarse de dos rivales directos en la lucha por el Torneo Clausura y a pocas fechas de culminar la segunda parte de la temporada, donde ya no existe margen de error para los aspirantes al título nacional de la Liga 1.

Melgar vs. Deportivo Garcilaso: posibles alineaciones

Melgar: Cabezudo; González; Escobar; Cabanillas; Lazo; Tandazo; Minda; Bordacahar; Guzmán; Quagliata y Cuesta.

Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Salazar; Moreno; Gómez; Canales; González; Sandoval; Ramos; Arancibia; Castelli y Da Silva.

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