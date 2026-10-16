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Jairo Vélez sorprende con potente mensaje previo al Alianza Lima contra Grau: "Privilegio"
Mediante sus redes sociales, el jugador sorprendió con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, previo al duelo contra Atlético Grau.
Alianza Lima se prepara para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pocos días de este importante duelo, que se disputará el sábado 17 de octubre, Jairo Vélez sorprendió a los hinchas íntimos con un potente mensaje en sus redes sociales. El volante blanquiazul no dudó en expresar su orgullo por haber vestido la camiseta de la selección peruana.
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Jairo Vélez sorprende con potente mensaje sobre la selección peruana
Mediante su cuenta oficial de Instagram, el futbolista de 31 años expresó lo que significó para él representar a un país que lo recibió en 2017, cuando llegó a la Universidad San Martín procedente de Vélez Sarsfield de Argentina. Además, compartió un mensaje de agradecimiento y acompañó su publicación con una cita bíblica.
"Gracias Dios por permitir estar y vestir la Bicolor gracias Perú. Un privilegio. Encomienda a Jehová tu camino,Y confía en él; y él hará. Salmos 37:5", compartió en sus redes sociales el jugador nacional.
Mensaje que compartió Jairo Vélez
Rendimiento de Jairo Vélez con la selección peruana
Bajo la dirección de Mano Menezes, Jairo Vélez ha ganado protagonismo en la selección peruana, al convertirse en el máximo goleador de esta etapa con cinco tantos en seis partidos disputados.
Trayectoria de Jairo Vélez
- Universidad Católica Sub-20
- River Plate U20
- CD River Plate
- Vélez II
- Universidad Católica
- Vélez II
- Universidad San Martín
- Atlante
- Cafetaleros
- César Vallejo
- Universitario
- Alianza Lima
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau?
El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau se jugará el sábado 17 de octubre desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de L1 MAX y L1 Play.
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