¿Eryc Castillo se irá de Alianza Lima? Esto informó en su momento la prensa mexicana

Tras el buen torneo de Eryc Castillo en la Liga 1 con Alianza Lima, no es novedad que equipos extranjeros lo tengan en el radar para la siguiente temporada. El actual jugador de Pablo Guede la viene rompiendo en el elenco íntimo, por lo que todo parece indicar que a fin de temporada podría tomar rumbo hacia otro destino. No obstante, aún no hay nada confirmado. Sin embargo, los medios de México, país al que apuntan los rumores como posible destino de la 'Culebra', ya habían reaccionado ante esta posibilidad, con interesante información sobre el tema.

Esto informó en su momento la prensa mexicana sobre la posible salida de Eryc Castillo

De acuerdo con el medio El Siglo de Torreón, en una de sus publicaciones del mes de setiembre de este mismo año, hablaron sobre el tema y señalaron que el atacante estaba en el interés de uno de sus exequipos, se trata de Santos Laguna. El mencionado portal informó lo siguiente:

“De acuerdo a la prensa ecuatoriana, específicamente con el medio "El Futbolero"; Eryc Castillo, de 31 años, habría llamado la atención del conjunto lagunero para tener una segunda etapa en Santos, esto luego de que la Culebra fuera parte de los Guerreros durante el 2019 y 2020”.

Además, dieron a conocer que la cifra que en su momento quisieron pagar fue de 2 millones. No obstante, dejaron en claro que solo quedó en interés. “La propuesta hecha por los Guerreros habría sido de 2 millones de dólares para concretar una posible transferencia en un futuro, a pesar de la información, no existen negociaciones formales ni profundas entre ambas partes, de modo que al momento solo hay un interés por dicho jugador, tomando en cuenta que el mercado de fichajes en México está cerrado”.

Por otro lado, también dieron a conocer la postura que los íntimos han mostrado sobre el tema, señalando que todo el tema de negociaciones se verá al final de temporada. “Asimismo, Alianza Lima no estaría dispuesto a negociar hasta que acabe el torneo en curso”.

Esto informaba el medio El Siglo de Torreón sobre el interés por Eryc Castillo

En ese sentido, el interés por Eryc Castillo no sería tan reciente como parece, pues los rumores ya lo vinculaban con Santos Laguna, club al que podría llegar la 'Culebra' al finalizar la temporada. Sin embargo, es importante precisar que, hasta el momento, no existe ninguna oferta oficial ni un acuerdo confirmado.

Trayectoria de Eryc Castillo