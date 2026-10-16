Atlético Grau sumó a ex Universitario para llevarse los tres puntos ante Alianza Lima por el Clausura

Atlético Grau quiere dar el golpe ante Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conjunto piurano busca sumar tres puntos importantes en su visita al estadio Alejandro Villanueva y, para ello, contará con una novedad en su convocatoria: la presencia de Pablo Lavandeira, exjugador de Universitario.

Atlético Grau convocó a Pablo Lavandeira para el partido contra Alianza Lima

La información fue dada a conocer por el periodista Ernesto Macedo, quien señaló que el mediocampista, quien también tiene pasado vistiendo la blanquiazul, viaja a Lima y está convocado para el encuentro frente al cuadro blanquiazul. De esta manera, el futbolista aparece como una de las alternativas de Grau para afrontar un compromiso exigente en la capital.

Cabe precisar que el elenco piurano también tendrá importantes bajas para este duelo, que también han tenido pasado en el elenco crema. "Raúl Ruidiaz no está convocado, debido a una lesión. Paulo de la Cruz tampoco jugará frente a los íntimos".

Pablo Lavandeira jugó en Universitario de Deportes durante las temporadas 2018 y 2019

Equipos donde estuvo Pablo Lavandeira

Peñarol B

Tacuarembó

Huracán

Cerro Largo

Antofagasta

CA Progreso

Wanderers

San Luis

Villa Teresa

UTC

Deportivo Municipal

Rosario FC

Universitario

Audax Italiano

Ayacucho FC

Alianza Lima

FBC Melgar

FC Cajamarca

Atlético Grau

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará este sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.