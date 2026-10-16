Acumulado Liga 1 2026: repasa cómo marcha la clasificación con resultados de la fecha 12
La Liga 1 se intensifica con el Torneo Clausura y la lucha por el título. Los equipos también miran la tabla acumulada, crucial para los playoffs y el descenso.
La Liga 1 está de candela, con varios aspirantes al título del Torneo Clausura. Sin embargo, los participantes del campeonato peruano también están atentos a la tabla acumulada, que define los clasificados al playoff por el título, además de los equipos que accederán a torneos internacionales y también los que se irán al descenso. Sport Huancayo es momentáneamente el único líder del certamen.
Acumulado de la Liga 1 2026: así va la clasificación anual
Repasa cómo marcha la tabla acumulada mientras se viene disputando la jornada 11 del Torneo Clausura:
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|28
|27
|59
|2
|Universitario
|28
|12
|50
|3
|Deportivo Garcilaso
|28
|14
|48
|4
|FBC Melgar
|28
|16
|47
|5
|Cusco FC
|29
|0
|45
|6
|Cienciano
|28
|8
|44
|7
|Alianza Atlético
|28
|7
|43
|8
|Los Chankas
|28
|-9
|43
|9
|Sporting Cristal
|28
|9
|41
|10
|Sport Huancayo
|29
|-5
|41
|11
|Juan Pablo II
|28
|-10
|35
|12
|Sport Boys
|28
|1
|34
|13
|Atlético Grau
|28
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|28
|-3
|31
|15
|FC Cajamarca
|28
|-11
|26
|16
|ADT
|28
|-13
|25
|17
|CD Moquegua
|28
|-19
|25
|18
|UTC
|28
|-19
|10
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1
- *CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026
- *CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026
- *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026
- *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE D
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura:
|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sport Huancayo
|12
|5
|25
|2
|Sporting Cristal
|11
|11
|22
|3
|Deportivo Garcilaso
|11
|11
|22
|4
|Alianza Atlético
|11
|5
|22
|5
|Universitario
|11
|3
|21
|6
|Juan Pablo II
|11
|8
|19
|7
|FBC Melgar
|11
|7
|19
|8
|Alianza Lima
|11
|5
|19
|9
|Sport Boys
|11
|5
|18
|10
|Cusco FC
|12
|3
|18
|11
|Atlético Grau
|11
|1
|17
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|11
|-6
|11
|14
|Comerciantes Unidos
|11
|-1
|10
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|11
|-14
|6
|18
|UTC*
|11
|-14
|-3
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
Programación fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Viernes 16 de octubre
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | Estadio IPD de Huancayo
- 15:30 | Los Chankas vs. ADT | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Sábado 17 de octubre
- 15:00 | Juan Pablo II vs. Sport Boys | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
- 18:00 | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA, Arequipa
- 20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 18 de octubre
- 11:00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 13:15 | FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15:30 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo
- 18:30 | Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
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