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Acumulado Liga 1 2026: repasa cómo marcha la clasificación con resultados de la fecha 12

La Liga 1 se intensifica con el Torneo Clausura y la lucha por el título. Los equipos también miran la tabla acumulada, crucial para los playoffs y el descenso.

Wilfredo Inostroza
Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1
Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 | Composición: Líbero
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La Liga 1 está de candela, con varios aspirantes al título del Torneo Clausura. Sin embargo, los participantes del campeonato peruano también están atentos a la tabla acumulada, que define los clasificados al playoff por el título, además de los equipos que accederán a torneos internacionales y también los que se irán al descenso. Sport Huancayo es momentáneamente el único líder del certamen.

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Acumulado de la Liga 1 2026: así va la clasificación anual

Repasa cómo marcha la tabla acumulada mientras se viene disputando la jornada 11 del Torneo Clausura:

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima282759
2Universitario281250
3Deportivo Garcilaso281448
4FBC Melgar281647
5Cusco FC29045
6Cienciano28844
7Alianza Atlético28743
8Los Chankas28-943
9Sporting Cristal28941
10Sport Huancayo29-541
11Juan Pablo II28-1035
12Sport Boys28134
13Atlético Grau28-533
14Comerciantes Unidos28-331
15FC Cajamarca28-1126
16ADT28-1325
17CD Moquegua28-1925
18UTC28-1910
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1
  • *CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026
  • *CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026
  • *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026
  • *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE D

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura:

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sport Huancayo12525
2Sporting Cristal111122
3Deportivo Garcilaso111122
4Alianza Atlético11522
5Universitario11321
6Juan Pablo II11819
7FBC Melgar11719
8Alianza Lima11519
9Sport Boys11518
10Cusco FC12318
11Atlético Grau11117
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca11-611
14Comerciantes Unidos11-110
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT11-146
18UTC*11-14-3
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA

Programación fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

  • Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | Estadio IPD de Huancayo
  • 15:30 | Los Chankas vs. ADT | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Sábado 17 de octubre

  • 15:00 | Juan Pablo II vs. Sport Boys | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape
  • 18:00 | FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Monumental UNSA, Arequipa
  • 20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 18 de octubre

  • 11:00 | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo, Lima
  • 13:15 | FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • 15:30 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo
  • 18:30 | Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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