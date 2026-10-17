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Alianza Lima vs Atlético Grau por el Clausura

Alineaciones Universitario vs Alianza Atlético: el imponente once de Bustos para vencer en Trujillo

Universitario y Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Estadio Mansiche de Trujillo. Conoce las alineaciones que alistan ambos elencos.

Angel Curo
Alineaciones Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura
Alineaciones Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se alista para su enfrentamiento ante Alianza Atlético por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Este partido enfrenta a dos de los equipos protagonistas del campeonato y aspirantes al título. Conoce aquí las alineaciones que presentarán ambos equipos.

Universitario confirmó cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura

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Alineación de Universitario

  • Diego Romero; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Caín Fara; César Inga, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Andy Polo; Gianluca Lapadula y Álex Valera.

El cuadro crema es consciente de que no tiene margen de error en su lucha por el título. Por ello, Fabián Bustos ha decidido mantener el sistema 3-5-2 y apostar por sus principales figuras, empezando por Diego Romero, quien seguirá bajo los tres palos como muestra de la confianza del comando técnico.

En defensa, Anderson Santamaría se mantendrá en el once titular ante la ausencia de Matías Di Benedetto. Junto a Williams Riveros, buscará frenar los ataques del ‘Vendaval’. Asimismo, Jorge Murrugarra continuará como pivote para darle equilibrio al mediocampo de Universitario.

Universitario de Deportes, Liga 1

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En ataque, Gianluca Lapadula y Álex Valera seguirán conformando la dupla ofensiva de la ‘U’. Ambos han sido importantes en las últimas victorias del equipo y llegan motivados, especialmente ‘Valegol’, quien viene de marcar un doblete ante Melgar. Además, los dos delanteros comparten el liderato de goleo del conjunto merengue.

Alineación de Alianza Atlético

  • Daniel Prieto; Anthony Gordillo, José Luján, Williams Guzmán y Stefano Fernández; Germán Díaz, Cristian Penilla, Jorge del Castillo, Hernán Lupu, Ariel Muñoz y José Ingratti.

Alianza Atlético llega en un gran momento tras encadenar una serie de victorias que lo han llevado a ubicarse entre los líderes del Torneo Clausura. El ‘Vendaval’ ha encontrado un buen funcionamiento colectivo bajo la dirección de Federico Urciuoli y se ilusiona con pelear por el título.

Alianza Atlético

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Los ‘Churres’ cuentan con figuras importantes en su esquema, entre las que destacan Jorge del Castillo, clave por su capacidad para distribuir el juego, y Cristian Penilla. El ecuatoriano es el jugador más influyente del equipo, con ocho goles y cuatro asistencias, y se perfila como una de las principales amenazas para la defensa crema.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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