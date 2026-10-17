Fabián Bustos, DT de Universitario, tomó firme medida con el plantel para vencer a Alianza Atlético

Universitario de Deportes está en la obligación de vencer a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 para disipar las críticas por su rendimiento y mantenerse en la pelea por el título nacional. Con ese objetivo en mente, se confirmó que el técnico Fabián Bustos ha decidido tomar una severa decisión con el plantel crema.

Fabián Bustos tomó firme medida en Universitario para vencer a Alianza Atlético

El cuadro crema no atraviesa su mejor momento futbolístico y acumula dos partidos sin conocer la victoria en el Torneo Clausura. En ese contexto, los hinchas esperan que, bajo el mando de Fabián Bustos, el equipo muestre una mejor versión y dé un golpe sobre la mesa al vencer a Alianza Atlético.

En esa línea, el periodista Gustavo Peralta sorprendió al revelar que el estratega argentino decidió mantener su sistema táctico con Universitario para el compromiso en Trujillo. “La U no cambia de sistema ante Sullana”, fue la información que compartió el comunicador a través de su cuenta de ‘X’.

Universitario mantendrá su esquema con tres defensa ante Alianza Atlético.

De esta manera, el cuadro merengue mantendrá su esquema 3-5-2 para enfrentar al ‘Vendaval’, uno de sus rivales directos en la lucha por el título del Torneo Clausura. Ahora, la principal incógnita pasa por conocer qué jugadores integrarán el once titular, especialmente ante el rendimiento irregular que han mostrado los habituales titulares del equipo.

Fabián Bustos seguirá sin dirigir con Universitario

No obstante, cabe recordar que Fabián Bustos no podrá estar presente en el banquillo de Universitario, ya que todavía debe cumplir dos fechas de suspensión. Por ello, su lugar será ocupado por su asistente técnico, Edgardo Adinolfi, quien estará a cargo de dar las indicaciones al equipo durante el compromiso.