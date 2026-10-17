- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Real Betis vs Barcelona
- Melgar vs Deportivo Garcilaso
- Universitario vs Soan
- Tabla Clausura
- Acumulado
Diego Romero mandó fuerte mensaje previo al 'U' vs Alianza Atlético: "Podemos traer los tres puntos"
El arquero de Universitario se pronunció en la previa del partido ante Alianza Atlético y dejó en claro que el equipo crema irá por el triunfo ante el 'Vendaval'.
Universitario visitará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen la obligación de sacar un resultado positivo en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo para no quedarse fuera de la pelea por el primer lugar del campeonato. En ese sentido, en la previa del esperado encuentro, el portero Diego Romero se pronunció y mandó un fuerte mensaje al 'Vendaval' con miras al partido de este domingo.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?
Diego Romero mandó fuerte mensaje previo al Universitario vs Alianza Atlético
En declaraciones para Fútbol en América tras culminar los entrenamientos, el guardameta merengue aseguró que el plantel se encuentra 100% mentalizado en lo que será el duelo ante los 'Churres' y reconoció que serán un duro rival a vencer, no obstante, aseguró que cuentan con los argumentos futbolísticos para dar el golpe en condición de visita.
“Está prohibido equivocarse y menos ahora. (estamos) Enfocados en saber que va a ser un partido duro, ahora estamos trabajando y convencidos de traer los tres puntos. Vamos a ir a hacer nuestro trabajo y poder traer el mejor resultado. (Alianza Atlético) es un equipo duro, además de la plaza y todo eso. En verdad es un buen partido”, manifestó Romero a su salida de Campo Mar.
Diego Romero será el arquero titular de Universitario ante Alianza Atlético
De esta forma, Diego Romero expresó su confianza en lograr un triunfo ante Alianza Atlético para seguir en la pelea por el Torneo Clausura y dejar atrás los últimos malos resultados. Recordemos que Universitario cayó goleado en la fecha 10 ante Deportivo Garcilaso y rescató un agónico empate con Melgar en la fecha 11.
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?
Vale precisar que el partido entre Universitario y Alianza Atlético está programado para este domingo 18 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90