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Universitario vs Soan EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: horarios, canal y entradas del partido

Universitario debutará en la Liga Peruana de Vóley frente a Deportivo Soan este 17 de octubre. Revisa la programación del partido aquí.

    Antonio Vidal
    Universitario vs Soan EN VIVO por Liga Peruana de Vóley
    Universitario vs Soan EN VIVO por Liga Peruana de Vóley | composición Líbero
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    Universitario debutará en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 frente a Deportivo Soan, por la primera fecha del campeonato, en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las 'Pumas', semifinalistas en la campaña anterior, buscarán superar su actuación y luchar por el título con el plantel que han conformado. Las dirigidas por Francisco Hervás llegan tras disputar la Copa Brasilia y presentarse ante su hinchada en la Noche de las Pumas. Al frente estarán las 'Panteras', que intentarán dar la sorpresa luego de alcanzar los cuartos de final la temporada pasada. Revisa la programación del partido en esta nota.

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    ¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Soan?

    El encuentro entre Universitario y Deportivo Soan, correspondiente a la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027, se jugará este sábado 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

    ¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Soan?

    El duelo entre las cremas y las Panteras comenzará a las 5.00 p. m. en Perú. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente guía de horarios para conocer la hora del partido en tu ubicación.

    • México: 4.00 p. m.
    • Colombia, Ecuador y Perú: 5.00 p. m.
    • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
    • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.
    Universitario y Deportivo Soan se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Líbero

    Universitario y Deportivo Soan se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición Líbero

    ¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Soan?

    El partido entre Universitario y Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley será transmitido por Latina (canal 2). Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la aplicación oficial de la señal y su página web. Recuerda que Diario Líbero te llevará el punto a punto.

    Entradas para Universitario vs Deportivo Soan

    Las entradas para el partido entre Universitario y Deportivo Soan están disponibles a través de la plataforma digital Joinnus.

    • General Sur: S/25
    • General Norte: S/25
    • General Oriente: S/25
    • General Occidente: S/25
    • Sur Preferente: S/30
    • Norte Preferente: S/30
    • Oriente Preferente: S/45
    • Occidente Preferente: S/45
    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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