La séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 nos traerá un gran encuentro entre Deportivo Géminis y Universitario de Deportes debido a que el conjunto de Comas viene en alza, porque sumó dos victorias seguidas y dejó atrás las tres derrotas consecutivas; por su parte, las pumas encadenaron dos caídas en las últimas dos fechas jugadas.

En la previa de este encuentro, Florangel Terrero, figura de Deportivo Géminis, se mostró muy feliz por los resultados positivos que están teniendo y apuntó a su próximo rival, Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Florangel Terrero?

“Yo estoy muy contenta con los resultados que hemos estado teniendo. Hemos tenido un poquito de dificultad, pero nada que no se pueda resolver dentro de la cancha. Se obtuvo lo que estaba propuesto, que era ganar y todo bien”, empezó diciendo la voleibolista tras la victoria por 3-0 ante Perú U19.

Luego, la dominicana habló sobre la presencia de Natalia Málaga, quien se había perdido las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley: “Natalia es un plus más, porque además de que fue jugadora, ya uno la ve como un top, uno trata de dar lo mejor de sí para complacerse a uno mismo, pero también como complacerla a ella y decirle que nosotras sí podemos”.

Al ser consultada sobre Universitario de Deportes, la voleibolista aseguró que van a dar el golpe y causarle a las pumas su tercera derrota en la liga: “Estamos haciendo lo que todos los equipos hacen, que es estudiar. Y pues vamos a ver que papá Dios nos ayude a que salga lo que tenemos en mente. Vamos a ir a dar el golpe”.

¿Cuándo juegan Deportivo Géminis vs Universitario de Deportes?

El partido entre Deportivo Géminis vs Universitario de Deportes está pactado para el domingo 29 de noviembre a las 6.30 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador.