Alianza Lima y Universitario buscan contratación de futbolista de Sporting Cristal: "Es seguido"

El Torneo Clausura va llegando a su fin y varios equipos ya empiezan a pensar en la planificación de sus planteles para la siguiente temporada. En ese contexto, se conoció que un futbolista de Sporting Cristal puede dejar el club tras despertar el interés de diversos equipos, entre los que se encuentran Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Alianza Lima y Universitario buscan contratación de futbolista de Sporting Cristal

Sporting Cristal cuenta con varios futbolistas destacados en su plantel que, pese a no conseguir los resultados esperados, han demostrado tener grandes condiciones. Uno de ellos es Martín Távara, quien ha perdido protagonismo en el cuadro rimense durante los últimos partidos.

En ese contexto, LÍBERO pudo conocer, a través de su edición impresa, que el volante nacional ha despertado el interés de varios equipos que analizan su incorporación para la próxima temporada. Entre ellos figuran Alianza Lima y Universitario, clásicos rivales de los cerveceros.

Martín Távara es seguido por Alianza Lima y Universitario

Sin embargo, los ‘compadres’ no son los únicos que siguen de cerca al mediocampista de 27 años, ya que también hay clubes de Brasil y México interesados en el talento del futbolista, cuyo futuro genera expectativa de cara al próximo mercado de pases.

No obstante, por el momento solo existe interés por el jugador. Asimismo, cabe señalar que el contrato de Martín Távara con Sporting Cristal finaliza al término de la presente temporada, por lo que de no renovar, se marchará en calidad de agente libre.

Valor de mercado de Martín Távara

Martín Távara es considerado uno de los futbolistas con mejor técnica y pegada del fútbol peruano, además de ser una de las figuras de Sporting Cristal. En ese contexto, el portal internacional Transfermarkt cotiza al volante nacional en 800 mil euros en el mercado de fichajes, una cifra destacada dentro del ámbito local.