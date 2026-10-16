José Hernández, DT de Comerciantes Unidos, soltó potente mensaje previo al duelo con Cristal: "Atrevidos"

Sporting Cristal se prepara para recibir a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. En ese sentido, el entrenador del elenco cutervino, José Hernández, se pronunció sobre este encuentro, programado para este domingo 18 de octubre, y no dudó en señalar que su equipo saldrá atrevido a buscar los tres puntos.

DT de Comerciantes Unidos soltó potente mensaje previo al duelo con Sporting Cristal

En conversación con Exitosa Deportes, el técnico colombiano destacó el rendimiento colectivo de los rimeneses. Asimismo, advirtió sobre el peligro que representan los celestes en las acciones de balón parado y los contragolpes, por lo que pidió a sus jugadores mantenerse concentrados durante todo el encuentro.

"De los 21 goles que lleva Cristal, si no estoy mal 12 han sido en acciones a balón parado, donde está su fuerte. De la misma manera en sus transiciones rápidas; es un cuadro que tiene ya una idea consolidada de juego. Tenemos que controlar esas posibilidades que ellos crean en pelota quieta con mucha atención y mucha concentración, sobre todo en la segunda jugada, que también es muy importante para ellos", fueron sus primeras palabras.

Aunque reconoció el buen nivel de los dirigidos por Roberto Mosquera, el entrenador de las 'águilas cutervinas' aseguró que no planteará un partido defensivo en su visita al estadio Alberto Gallardo. Hernández tomó como referencia la actitud de su equipo en el empate anterior frente a Universitario y afirmó que saldrán decididos a buscar la victoria.

"Tenemos que ser atrevidos respecto a lo que se ha inculcado y la manera en que ha tenido este cambio positivo Comerciantes Unidos. No podemos renunciar a esa idea de ser protagonistas y de tener la misma idea que surgió cuando enfrentamos a Universitario", complementó.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos este domingo 18 de octubre. Foto: composición Líbero

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

Sporting Cristal se medirá ante Comerciantes Unidos este domingo 18 de octubre desde las 11.00 a. m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será transmitido por L1 MAX y también podrá verse vía streaming a través de Liga 1 Play.