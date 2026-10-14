Sporting Cristal y la tabla acumulada: ¿Qué necesita para clasificar a los playoffs de la Liga 1 2026?

Sporting Cristal afronta la recta final del Torneo Clausura 2026 con la ilusión de luchar por el título nacional. El equipo celeste viene de vencer 1-0 a UTC en Cajamarca y se mantiene en la parte alta de la clasificación del segundo certamen del año. Sin embargo, su panorama en la tabla acumulada es distinto, por lo que deberá sostener su buen rendimiento para asegurar su presencia en los playoffs de la Liga 1.

Tras disputarse la fecha 11 del Clausura, el conjunto rimense suma 41 puntos en el acumulado y ocupa la novena posición. Se encuentra por detrás de Alianza Atlético y Los Chankas, ambos con 43 unidades. Por ello, cada partido será determinante para escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares de la clasificación anual.

Sporting Cristal suma cuatro victorias consecutivas en el Torneo Clausura.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar a los playoffs si es campeón del Clausura?

No obstante, Sporting Cristal cuenta con otra vía para mantenerse en la pelea por el campeonato: el Torneo Clausura. Los celestes lideran esta competición con 22 puntos, igualados con Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo. Si consiguen ganar el certamen, deberán cumplir también con el requisito de ubicación en el acumulado establecido por el reglamento para acceder a los playoffs: estar entre los 8 primeros de la clasificación.

En ese contexto, el equipo dirigido por su cuerpo técnico necesita sumar la mayor cantidad de puntos en las jornadas restantes. Con seis partidos por disputar y 18 unidades todavía en juego, Sporting Cristal tiene margen para mejorar su posición en el acumulado y, al mismo tiempo, defender su lugar en la cima del Clausura. El desenlace dependerá tanto de sus resultados como de lo que hagan sus rivales directos.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 con Sporting Cristal

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 28 27 59 2. Universitario 28 12 50 3. Deportivo Garcilaso 28 14 48 4. FBC Melgar 28 16 47 5. Cusco FC 28 1 45 6. Cienciano 28 8 44 7. Alianza Atlético 28 7 43 8. Los Chankas 28 -9 43 9. Sporting Cristal 28 9 14 10. Sport Huancayo 28 -6 38 11. Juan Pablo II 28 -10 35 12. Sport Boys 28 1 34 13. Atlético Grau 28 -5 33 14. Comerciantes Unidos 28 -3 31 15. FC Cajamarca 28 -11 26 16. ADT 28 -13 25 17. CD Moquegua 28 -19 25 18. UTC 28 -19 10

Sporting Cristal y los partidos que le quedan rumbo al título del Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Cusco FC vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal vs FC Cajamarca

ADT vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs Cienciano

El duelo ante Alianza Lima será uno de los más exigentes por tratarse de un rival directo en la lucha por el Clausura. Además, las visitas a Cusco FC y ADT pondrán a prueba al equipo celeste fuera de casa.

Cristal disputará cuatro de sus seis encuentros restantes como local, una circunstancia que podría favorecer sus aspiraciones de sumar puntos. De todos modos, deberá aprovechar esa ventaja y mejorar su ubicación en la tabla acumulada para cumplir los requisitos de clasificación a los playoffs.