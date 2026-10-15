Guillermo Farré, extécnico de Sporting Cristal, apuntó a dos jugadores: “Tienen que salir”.

Sporting Cristal se viene preparando para lo que será su encuentro contra Comerciantes Unidos por la fecha 12 del Torneo Clausura. Sin embargo, previo al duelo, recibió un mensaje de un viejo conocido. Guillermo Farré, extécnico de la celeste y actual entrenador de CD Palestino, en conversación con Inka Digital, no dudó en pronunciarse sobre la actualidad del equipo, señalando que hay dos jugadores que deberían salir del club: se trata de Maxloren Castro e Ian Wisdom, a quienes aconsejó buscar oportunidades en el extranjero.

Guillermo Farré, extécnico de Sporting Cristal apuntó hacia Maxloren Castro e Ian Wisdom

El entrenador argentino, quien estuvo al mando de Sporting Cristal entre junio de 2024 y abril de 2025, destacó que ambos futbolistas tienen las condiciones necesarias para seguir creciendo. En el caso de Maxloren Castro, quien ya sumó minutos con la selección peruana absoluta, resaltó que posee cualidades que podrían permitirle dar un salto importante en su carrera.

“Maxloren es un jugador con proyección. Tiene que salir del fútbol peruano para que él interprete otras cosas, sino se termina acoplando a todo lo que es la estructura de acá”.

Farré realizó un análisis similar al referirse a Ian Wisdom. “Ian Wisdom tiene una proyección también muy importante. También necesita salir para que tenga una competencia con mayor intensidad”, complementó.

Guillermo Farré pidio que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero. Foto: composición Líbero

Guillermo Farré también se refirió a la situación de Jesús Pretell, quien dejó Sporting Cristal a inicios de 2026 para fichar por LDU de Quito. Según el exentrenador celeste, esta experiencia representa un nuevo reto deportivo para el futbolista. “Se fue Jesús Pretell, que me gusta que esté en LDU de Quito porque le da una competencia distinta. Después muchos jugadores que hemos tenido. Algunos hoy han surgido que yo no los tenía recién en formativa”.

Finalmente señaló que los jugadores peruanos deben salir al extranjero para poder conseguir más experiencia. “Que tengan la experiencia de vivenciar un fútbol más competitivo, más exigente, con cuestiones tácticas preferentemente. El fútbol hoy no es todo ‘pichanga’, que el fútbol hoy es táctico, es estudiado. Hay que tener capacidad cognitiva para poder analizar el fútbol. Acá se permite jugar de la forma que se juega porque hay distracciones, juegos individuales, impronta individual, y los que tienen mayor jerarquía marcan diferencia”, finalizó.