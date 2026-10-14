Manco reveló que pudo dar el batacazo fichando por Cristal, pero un referente se opuso: "Si lo traen, me voy"

Reimond Manco recordó su época como futbolista en una reciente edición del programa 'Juego Cruzado', donde el ex Jotita señaló que en su momento pudo remecer el mercado peruano fichando por Sporting Cristal, cuando aún vestía los colores de UTC. No obstante, de acuerdo con Manco, el entrenador del equipo rimense en ese momento se opuso: estamos hablando de Roberto Mosquera.

Reimond Manco reveló que pudo dar el batacazo fichando por Sporting Cristal, pero Roberto Mosquera se opuso

De acuerdo con Manco, ya tenía todo listo para dar el paso a Cristal, señalando que su contrato ya estaba para ser firmado. "Yo ya tenía el contrato acá, listo para firmar. Fue después de UTC, 2013. Fue para llegar al 2013, cuando Cristal acababa de ser campeón", empezó señalando.

Es en este sentido que el exjugador reveló que tras conocerse esto, Mosquera no dudó en irse del club celeste si es que lo traían. "Y Mosquera dijo: ‘Si lo traen, me voy’. Y Mosquera venía de ser campeón".

Finalmente, Manco también reveló que después tuvo una conversación con el actual DT de los celestes, donde señaló que su fichaje no se dio por los comentarios que le dieron en ese momento esto, por su historial de faltas de indisciplina.

"Ya después, Mosquera me lo contó. Cuando yo renuevo en Alianza, él me cita a su departamento y me cuenta cómo había sido el tema. Me contó que le habían hablado, que no le habían dado buenas referencias. Pero que se había equivocado. Y luego, después, en Alianza nos fue bien con Roberto. Se portó excelente conmigo. Yo, por eso, para mí, es uno de los mejores entrenadores que he tenido".

Trayectoria de Reimond Manco