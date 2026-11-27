Guillermo Sanguinetti, exentrenador de Alianza Lima, definió su futuro profesional y continuará al mando de Macará de Ecuador para la temporada 2027. El estratega uruguayo llegó a un acuerdo con la dirigencia del conjunto ambateño para extender su vínculo por una campaña más, con opción de renovación.

La noticia fue adelantada por la periodista ecuatoriana María José Flores y posteriormente respaldada por información de la prensa local. De esta manera, el popular 'Topo' seguirá liderando el proyecto deportivo de un equipo que consiguió una importante clasificación internacional bajo su conducción.

La continuidad de Sanguinetti llega después de una sobresaliente temporada de Macará en la LigaPro de Ecuador 2026. El equipo terminó como subcampeón del campeonato nacional, resultado que le permitió asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

"Guillermo Sanguinetti continuará al frente de Macará para la temporada 2027. El entrenador uruguayo llegó a un acuerdo para renovar por una temporada más, con opción de renovación. El 'Topo' seguirá al mando del cuadro ambateño.", informó la mencionada periodista.

Guillermo Sanguinetti se queda en Macará. Foto: X María José Flores.

Con esta decisión, Guillermo Sanguinetti deja atrás las especulaciones sobre su futuro y se prepara para una nueva campaña en el fútbol ecuatoriano. Macará buscará volver a ser protagonista en su campeonato local y tener una participación destacada en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Guillermo Sanguinetti y su recordado paso por Alianza Lima

El entrenador uruguayo también dejó huella en el fútbol peruano durante su etapa en Alianza Lima, equipo al que dirigió entre 2014 y 2015. Su principal logro fue conquistar el Torneo del Inca 2014, tras vencer a la Universidad San Martín en la final disputada en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¿Qué equipos dirigió Guillermo Sanguinetti como entrenador?