Sporting Cristal tomó inesperada medida con continuidad de Roberto Mosquera: "No hay comunicación"

Sporting Cristal ha logrado repuntar su rendimiento y ahora está ubicado en el liderato del Torneo Clausura 2026. Uno de los principales artífices de esta mejora ha sido Roberto Mosquera, quien le ha dado un orden a los rimeses en el aspecto táctico. Sin embargo, pese al buen desempeño, se reveló que el club ha tomado una sorpresiva medida con su continuidad.

Sporting Cristal tomó inesperada medida con continuidad de Roberto Mosquera

La escuadra bajopontina dio un giro de 180 grados a su situación deportiva. Si bien anteriormente se encontraba cerca de los últimos lugares de la tabla, ahora se ilusiona con pelear por el título a final de temporada. Sin embargo, pese a esta notable mejoría, el periodista Denilson Barrenechea reveló que la continuidad de Roberto Mosquera todavía no está asegurada.

Durante el programa ‘Estudio Fútbol’, el comunicador indicó que, hasta el momento, la interna de Sporting Cristal no se ha comunicado con el entrenador para evaluar su renovación de cara a la próxima temporada. Por el contrario, desde la institución señalaron que el campeonato aún está en disputa y que no tomarán ninguna decisión mientras continúe la competencia.

Roberto Mosquera ha dirigido 20 partidos desde su regreso a Sporting Cristal

“Aún no hay comunicación con Roberto Mosquera para renovar para la siguiente temporada. Desde el club, la respuesta fue: ‘Todavía se está jugando el campeonato’”, fue la información que compartió el periodista.

De esta manera, todo apunta a que la continuidad de ‘Mou’ al frente de la escuadra bajopontina dependerá de cómo termine el club la temporada. Esta postura ha sorprendido a los hinchas, especialmente por la evidente mejoría que ha mostrado el equipo desde la llegada del entrenador.

Números de Roberto Mosquera con Sporting Cristal este 2026

No es un secreto el fuerte vínculo que une a Roberto Mosquera con la institución bajopontina. Por ello, en medio del complicado momento que atravesaba el club a mitad de año, la dirección deportiva apostó por su regreso para revertir la situación.

Desde entonces, el técnico nacional ha conseguido levantar al equipo y mejorar notablemente su funcionamiento dentro del campo. Bajo su dirección, Sporting Cristal registra 13 victorias, tres empates y apenas cuatro derrotas en los 20 partidos que ha dirigido.