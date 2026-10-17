Ex Universitario expresó su emoción por jugar en Matute contra Alianza Lima: "Lindo estadio"

Alianza Lima dispone de un imponente recinto, el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. El coloso de La Victoria ha sido escenario de grandes enfrentamientos tanto en el ámbito nacional como internacional. En ese contexto y, a pocas horas del duelo entre los blanquiazules y Atlético Grau, un exjugador de Universitario que hoy milita en el 'Patrimonio de Piura' se deshizo en elogios ante la casa de los aliancistas: se trata de Patricio Álvarez.

Patricio Álvarez, exjugador de Universitario, se rindió en elogios ante el Estadio Matute de Alianza Lima

En declaraciones a la prensa durante la llegada de la delegación piurana a Lima, el guardameta, que jugó en Universitario entre los años 2012 y 2014, fue interrogado sobre el compromiso y la presión que representa jugar contra Alianza Lima en Matute. En ese sentido, el popular ‘Pato’ no dudó en elogiar el recinto de los blanquiazules.

"La presión (de jugar en Matute) es la de siempre, es más, yo creo que hay que saber manejarla hasta disfrutarla, así que no hay ningún problema. Eso sí, es muy bonito. Camisetas aparte, jugar en Matute sí es bonito, es un buen marco. Es un lindo estadio", manifestó Álvarez a su salida del Aeropuerto Jorge Chávez.

De esta manera, Patricio Álvarez destacó la infraestructura y el ambiente que se vive en el Estadio Alejandro Villanueva, pese a su pasado en Universitario de Deportes. Ahora, el arquero de Atlético Grau buscará dejar atrás los elogios y enfocarse en el importante desafío que tendrá su equipo ante Alianza Lima por el Torneo Clausura.

Patricio Álvarez, ex Universitario, jugará en Matute con Atlético Grau ante Alianza Lima

Patricio Álvarez y su paso por Universitario

Vale resaltar que Patricio Álvarez inició su carrera profesional en Universitario de Deportes. El hoy portero de 32 años hizo su debut con camiseta crema el 19 de febrero de 2012 ante Ayacucho FC (en ese entonces llamado Inti Gas). En 2015 se produjo su salida del club en busca de mayores oportunidades y firmó por FBC Melgar.

Trayectoria de Patricio Álvarez