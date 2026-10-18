Mr. Peet llenó de elogios a exfigura de Universitario con firme mensaje: "Un crack"

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura, resultado que le permite seguir con vida en el campeonato peruano. Tras el encuentro, Mr. Peet analizó el partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva durante una reciente edición de 'Madrugol', donde no dudó en elogiar a una exfigura de Universitario que milita en el club piurano: se trata de Pablo Lavandeira.

Mr. Peet llenó de elogios a Pablo Lavandeira

Como se recuerda, el jugador charrúa también tuvo pasado vistiendo la camiseta íntima, por lo que Mr. Peet no dudó en recordarlo con los blanquiazules, catalogándolo como un crack. "Un crack, un crack. Le voy a desear que le vaya bien siempre a Pablito, a la bandera, por su profesionalismo, de verdad. Así que bien, bien por Pablito, que la gente le haya rendido ese tributo, esos aplausos cuando ingresó a la cancha".

Mr. Peet llenó de elogios a Pablo Lavandeira

Mr. Peet contó curiosa anécdota de Lavandeira en Alianza Lima

En otro momento, el periodista deportivo contó una anécdota cuando el jugador vestía la camiseta de Alianza, esto cuando se enfrentaron contra Boca Juniors por la Copa Libertadores.

"Conté hoy, al final de la transmisión, una anécdota de Pablito que me contó él mismo, con el Pipo Gorosito, ¿no? La gente lo aplaudió en Matute y contaba la Lavandeira que, cuando Alianza y Boca llegaron a los penales, fue donde el Pipo Gorosito y le dijo: ‘Pipo, Pipo, déjame patear el último de la serie’. Y el Pipo le respondió muy suelto de huesos: ‘Haz lo que vos quieras, Pablito, haz lo que vos quieras’. Y él fue y pateó el último penal".

¿Cómo le fue a Pablo Lavandeira en Alianza Lima y Universitario?

Pablo Lavandeira dejó mejores números ofensivos en Alianza Lima, donde disputó 77 partidos y registró 15 goles y 15 asistencias, de acuerdo a información extraída de Transfermarkt.

En Universitario, el mediocampista jugó 33 partidos, anotó cuatro goles y brindó dos asistencias. Aunque también defendió la camiseta crema, sus estadísticas ofensivas fueron más destacadas con los íntimos.