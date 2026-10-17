Fabián Bustos, DT de Universitario, le respondió fuerte a Miguel Rondelli, técnico de Melgar

Universitario de Deportes se enfrentó a FBC Melgar por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y al término del encuentro, Miguel Rondelli, técnico del club arequipeño, tuvo polémicas palabras en contra de la escuadra merengue. Ante ello, Fabián Bustos, entrenador del elenco crema, salió al frente para responder fuerte.

Fabián Bustos, DT de Universitario, dio fuerte comentario sobre las polémicas palabras de Miguel Rondelli, técnico de Melgar

Mientras el plantel de Universitario partía rumbo a Trujillo para medirse con Alianza Atlético, Bustos, técnico crema, fue interrogado por las declaraciones de Rondelli, entrenador de Melgar, quien insinuó que el arbitraje favoreció a los merengues en el encuentro disputado por el Clausura en la fecha anterior.

El técnico del conjunto de Ate dejó claro que no piensa dedicar tiempo a responder a las declaraciones de otros entrenadores, en este caso al del equipo arequipeño, y aseguró que su atención está puesta únicamente en el fútbol, no en las polémicas.

"Nosotros no hablamos, nos dedicamos a pensar solo en fútbol", declaró Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, sobre las polémicas declaraciones de Miguel Rondelli, técnico de FBC Melgar.

¿Qué dijo Miguel Rondelli, técnico de Melgar, sobre el partido contra Universitario?

"Con mis jugadores no me enojé, qué me voy a enojar con el partido que hicieron. Me molesta que cuando el partido estuvo 11 contra 11 fuimos superiores, dominamos el partido. Cuando el partido se puso 14 contra 11 ya es más difícil jugar”, afirmó Rondelli en conferencia de prensa sobre el arbitraje del partido contra Universitario por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026, disputado en el Estadio Monumental de Ate.