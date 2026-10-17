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Universitario confirmó cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura
Universitario se prepara para enfrentar a Alianza Atlético por el Torneo Clausura y se conoció que deberá afrontar la ausencia de cuatro jugadores.
Universitario de Deportes está obligado para enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El cuadro merengue necesita sumar los tres puntos para seguir en la pelea por el título del campeonato. Sin embargo, se conoció que Fabián Bustos deberá asumir la ausencia de cuatro destacados jugadores en su convocatoria.
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Universitario confirmó cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético
Los cremas no ha mostrado su mejor versión en los últimos partidos y ahora deberá enfrentar al ‘Vendaval’, uno de los equipos revelación del campeonato. Los cremas buscarán sumar tres puntos para mantenerse entre los líderes e intentar forzar una definición por el título de la Liga 1.
Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que el conjunto merengue no contará con Jordan Guivin, Adrián Quiroz, Bryan Reyna y Matías Di Benedetto. Los cuatro futbolistas quedaron fuera de la consideración de Universitario, por lo que no viajarán a Trujillo.
Las bajas de Universitario ante Alianza Atlético
Di Benedetto continúa con su proceso de recuperación. Aunque ya se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del plantel, la intención del comando técnico es que siga fortaleciéndose antes de volver a competir en óptimas condiciones.
Por su parte, las ausencias de Guivin, Quiroz y Reyna responden a una decisión técnica de Fabián Bustos. Los tres jugadores han perdido terreno en el equipo y permanecerán en Lima mientras buscan recuperar su mejor nivel. En el caso del ‘Picante’, sigue sin tener protagonismo en Universitario pese al cambio de entrenador: en el último partido, se quedó en el banquillo.
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